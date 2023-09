Décès de trois personnes noyées suite aux pluies et aux inondations.

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé, dans le bulletin d’urgence quotidien qu’il diffuse pendant la saison des pluies et dont copie a été obtenue par l’Agence mauritanienne d’information, la mort de trois personnes noyées suite aux pluies torrentielles et aux inondations qui en sont consécutives dans chacune des wilayas du Hodh Charghi, de l’Assaba et du Tiris Zemmour.

Le bulletin a également fait état de quelques autres dégâts dans les wilayas et villes suivantes :

Wilaya du Hodh Charghi :

Moughataa de Néma :

Commune de Hassi Atila, Maghtaa Teichtaya : Décès d’un jeune homme par noyade.

Moughataa de Adel Bagrou :

Municipalité d’El Masgoul :

Les inondations ont emporté une partie des canalisations d’eau alimentant les villes d’Adel Bagrou et d’Amourj et quelques autres villages situés sur la ligne du réseau.

Les interventions visaient à trouver une solution au problème de l’eau à Amourj et dans d’autres villages situés sur la ligne de Baghla, tandis que les autorités s’efforcent de trouver des solutions pour surmonter le problème d’Adel Bagrou.

Wilaya de l’Assaba :

Moughataa de Kiffa

Commune d’Aghorat,

village d’Aioun Na’ja :

Décès d’un jeune homme par noyade.

Wilaya de l’Adrar :

Moughata d’Aoujeft,

Arrondissement administratif de N’Terguent :

Le réseau de canalisations d’eau potable a été endommagé par des inondations, ce qui a entraîné l’interruption du service vers le chef lieu de l’arrondissement.

Wilaya de Dakhlet Nouadhibou :

Moughataa de Chami :

Ville de Chami :

Certaines maisons ont été endommagées à la suite des tempêtes.

Wilaya du Tiris Zemmour :

Moughataa de Zouerate :

Un jeune homme est mort noyé dans une mare à proximité de la ville de Zouerate.

AMI