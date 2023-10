Décès de l’ex-ministre et député, Mohamed Mokhtar Ould Zamel

« ô toi, l’âme sereine, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis » (Coran)

L’ancien ministre et député Mohamed Mokhtar Ould Zamel est décédé ce samedi 30 septembre 2023 dans la capitale française Paris où il était en convalescence depuis une certaine période

Le défunt est considéré comme l’une des personnalités nationales les plus marquantes, ayant occupé plusieurs postes ministériels, notamment le portefeuille des Affaires étrangères qu’il a dirigé avec talent et dextérité pendant plusieurs années, rappelle-t-on.

Feu Ould Zamel a été également élu député pour la Moughataa d’Aoujeft à l’Assemblée nationale sous le mandat de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Feu Ould Zamel est originaire de la wilaya de l’Adrar, plus précisément de la Moughataa d’Aoujeft, Ouad de Toungad.

Qu’Allah le Tout Puissant accueille le Défunt en Son Saint Paradis. Amine

A Allah nous appartenons et à Lui nous reviendrons

Alwiam