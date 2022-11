Début des travaux du Sommet arabe à Alger.

ALGER – Les travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe ont débuté mardi au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, à Alger avec la participation de dirigeants, chefs d’Etat et de Gouvernement arabes, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que des invités d’honneur.

Placé sous le signe de l’unification des rangs et le renforcement de l’action arabe commune, le Sommet d’Alger se fixe l’objectif de parvenir à un consensus sur plusieurs dossiers et défis auxquels est confrontée la nation arabe et ambitionne également d’impulser une nouvelle dynamique à l’action arabe commune.