Début des travaux de la commission mixte mauritano-marocaine de coopération

Les ministres, mauritanien des Pêches et de l’Économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif et marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki ont coprésidé, vendredi à Nouakchott, la cérémonie d’ouverture des travaux de la commission mauritano-marocaine de coopération dans les domaines des pêche et de l’économie maritime.

La rencontre vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des pêches et de l’économie maritime ainsi que les moyens permettant d’appuyer les efforts de développement durable du secteur afin qu’il réponde aux aspirations des deux peuples frères et d’assurer leurs intérêts communs.

Dans le discours qu’il a prononcé, à cette occasion, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif a indiqué que la tenue de cette commission répond aux recommandations de la grande commission mixte mauritano-marocaine qui s’est tenue à Rabat conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Sa Majesté le Roi Mohamed VI visant à raffermir les relations bilatérales et à renforcer le processus de développement des deux pays dans l’intérêt des deux peuples frères.

Il a précisé que les potentialités halieutiques du pays incitent les autorités mauritaniennes concernées à mieux en tirer profit à travers la mise en place d’une stratégie d’exploitation judicieuse des ressources permettant de contribuer au développement du pays et à créer des opportunités d’emploi.

Le ministre a également souligné que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier au secteur des pêches, intérêt qui se traduit par l’adoption en juillet 2022 d’une déclaration de politique et la planification d’une stratégie de pêche et d’économie maritime pour la période 2022-2024.

De son côté, le ministre marocain a remercié la Mauritanie, son deuxième pays, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse dont il fait l’objet lui et délégation qui l’accompagne avant de souligner que les excellentes relations unissant les deux pays frères doivent être mieux exploitées au profit des deux peuples frères.

M. Mohamed Sadiki a insisté sur le rôle que doit jouer la pêche dans le développement au moment où le monde connait une situation difficile née des changements climatiques, de la situation sanitaire et de la situation internationale.

“Partant de ce constat, la contribution du secteur des pêches et la protection des ressources halieutiques pour profiter aux générations présentes et futures, est devenue une nécessité”, a-t-il conclu.

Le programme de la délégation marocaine prévoit des rencontres avec des responsables mauritaniens et la visite de sociétés et ports relevant du ministère des Pêches et de l’Économie maritime.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould Dje, l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, SEM. Hamid Chebbar et des membres des délégations mauritanienne et marocaine.