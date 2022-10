Début de la mission de révision du Code des investissements.

La DG de l’APIM, Mme Aïssata LAM, a reçu ce lundi la délégation de la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe Banque mondiale, pour une première réunion de cadrage de la mission d’assistance technique à la révision du Code des investissements.

En effet, l’APIM a reçu un appui technique et financier de la part de la SFI visant à améliorer:

1. Le Code des Investissements existant, appuyé par une analyse coût-bénéfice ;

2. La collecte et gestion des données de marché pour la promotion des investissements ;

3. Et la génération des investissements du secteur privé.

Cette mission de la SFI sera menée par les experts internationaux suivants : M. Xavier Forneris, spécialiste de la Réglementation des Investissements ; Mme. Hania Kronfol, spécialiste des Incitations à l’Investissement ; M. Théodore Anthonioz, spécialiste du Secteur Privé, sous la coordination de M. Pedro Andres Amo, Chargé des Opérations et Chef de Projet.

La DG a rappelé son enthousiasme et remercié la SFI et le Groupe Banque mondiale pour le soutien dans ce processus important du cadre d’investissement actuel.

Au cours de la réunion, la DG a également rappelé les grandes orientations du Gouvernement en termes de politique d’investissement visant à privilégier une approche sectorielle de la révision du Code, mettant l’accent sur les secteurs productifs (agriculture, élevage, pêche).

La DG a finalement tenu à assurer sa disponibilité ainsi que celle de ses équipes afin d’accompagner la mission, vu l’urgence et l’importance de ce chantier pour la mise en œuvre d’une stratégie efficiente de promotion et d’attraction d’investissements structurants et créateurs de richesse, telle que soutenue par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Source: APIM