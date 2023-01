Débat politique

Débat: situation politique en Mauritanie

Les observateurs voient dans l’escalade de la rhétorique de l’opposition le début de fissures dans le climat d’apaisement politique qui prévaut depuis les premiers jours du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Pays en proie aux aléas climatiques, à l’instabilité économique et où des coups d’État militaires ont eu lieu entre 1978 et 2008.

Depuis son entrée en fonction, Ould Ghazouani a insisté pour recevoir les dirigeants de la plupart des partis politiques, y compris le parti d’opposition, et a mis en œuvre une politique d’apaisement politique.

L’opposition a plus d’une fois réclamé l’organisation d’un dialogue avec le gouvernement, dans le but de ne pas exclure l’opposition de participer aux nominations, aux hautes fonctions et à certaines affaires publiques.

L’escalade de l’opposition a été reprise par le parti au pouvoir, qui a annoncé lors de ses récents meetings que les plans du président Ould Cheikh Ghazouani et de son gouvernement incarnent une nouvelle vision par le biais de réformes structurelles et un moyen de rompre avec le passé négatif est d’adopter une approche transparente et rationnelle de la gestion des ressources.

Le parti au pouvoir soutient que l’opposition ignore « tout ce qui a été réalisé depuis l’arrivée au pouvoir de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et pour les plus démunis, et uniquement pendant son règne ».

Les efforts pour améliorer les conditions de vie, l’assurance-maladie et les subventions des prix alimentaires au milieu des multiples crises que le pays traverse.

« Les débats démocratiques libres sont essentiels pour promouvoir la démocratie et un système multipartite en Mauritanie et en Afrique ».

