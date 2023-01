De nouveaux documents confidentiels ont été découverts dans la maison de Joe Biden

Ils remontent à l’époque où Joe Biden était vice-président des États-Unis, a annoncé la Maison-Blanche. Ces derniers s’ajoutent à d’autres, dont certains «Top Secret».

Cinq pages supplémentaires de documents confidentiels ont été retrouvées dans une pièce adjacente au garage de la maison de famille du président américain Joe Biden, à Wilmington (Delaware, est), a fait savoir la Maison-Blanche ce samedi.

Ces documents, qui datent de la vice-présidence de Joe Biden, ont été retrouvés après la venue sur place jeudi soir de l’avocat de la présidence Richard Sauber, précise ce dernier dans un communiqué. Ils s’ajoutent à d’autres dossiers trouvés dans cette résidence privée, dont la Maison-Blanche avait révélé l’existence jeudi, ainsi qu’à d’autres documents confidentiels découverts en novembre dernier dans un bureau à Washington.

Lundi soir, un scoop de la chaîne CBS avait en effet révélé que Biden avait lui aussi gardé des documents classifiés, datant de l’époque où il était le vice-président d’Obama. Ces documents avaient été retrouvés à Washington dans les bureaux de sa fondation de réflexion politique, le Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement (Centre pour la diplomatie et les initiatives mondiales) le 2 novembre 2022, soit quelques jours avant les élections de mi-mandat. Ils auraient alors été discrètement remis aux Archives nationales, et leur découverte gardée confidentielle.

La Maison-Blanche avait d’abord refusé de commenter cette révélation de CBS. Puis, un conseiller de Biden avait reconnu qu’un «petit nombre de documents classifiés» avaient bien été découverts au fond d’un placard par les avocats personnels de Biden dans les bureaux du Centre, et remis aux archives nationales.

Rapports «Top Secret» du renseignement

Mercredi, la chaîne NBC News a révélé qu’un nouveau lot de documents avait été découvert par l’équipe juridique du président, cette fois dans la résidence privée de Biden, à Wilmington, dans le Delaware. Une partie des documents étaient dans la bibliothèque. D’autres étaient stockés dans le garage qui abrite le cabriolet Chevrolet Corvette du président.

La résidence secondaire des Biden dans la station balnéaire de Rehobot Beach a aussi été fouillée, mais sans que d’autres documents aient été retrouvés. Le lot initial aurait contenu 10 documents classifiés, dont des rapports du renseignement américain et des notes de synthèse sur l’Ukraine, l’Iran et le Royaume-Uni. Certains étaient classés «Top secret», le niveau le plus élevé.

Source: Le Figaro.fr