Dans le cadre du programme I&P Accélération au Sahel, I&P Conseil lance un nouvel appel à candidatures pour la formation Investment Readiness

Communiqué de presse

Abidjan, Le 22.08.2022

I&P Conseil lance du 17 août au 15 septembre 2022 un appel à candidatures dans le cadre de la nouvelle édition de la formation Investment Readiness, issue du programme d’accompagnement I&P Accélération au Sahel. 10 nouvelles structures à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, start-up studios) bénéficieront d’un programme de formation dédié à la maitrise des enjeux financiers des PME africaines.

Un programme de formation hybride pour devenir des partenaires incontournables des PME au Sahel et dans la sous-région

Fort des vingt ans d’expérience d’Investisseurs & Partenaires dans l’accompagnement et le financement d’impact, I&P Conseil, filiale d’I&P, a imaginé un programme de formation qui s’adresse à tous les professionnels et structures de l’entrepreneuriat qui accompagnent les jeunes entrepreneurs dans leur quotidien et qui souhaitent devenir des partenaires incontournables des PME dans leur levée de fonds.

Conçue avec les équipes d’investissement d’I&P, la formation se déroulera en ligne et en présentiel sur une durée de neuf mois. Les apprenants auront également accès à des séances de mentorat individualisées leur permettant d’adapter les connaissances acquises sur le terrain.

« L’objectif de cette formation est de travailler, avec les structures d’appui à l’entrepreneuriat sur les notions essentielles liées à la gouvernance d’une jeune entreprise, à son projet de développement et à ses besoins en financement. Souvent les incubateurs manquent de ressources et de compétences. Au-delà de l’aspect théorique, il s’agit d’une véritable expérience humaine, qui permet de catalyser la rencontre entre plusieurs acteurs de la sous-région, sociétés d’investissement et bailleurs de fonds. »souligne Olivier Bokoga, expert-formateur à I&P Conseil.

En 2021, 10 structures en provenance de 8 pays de la sous-région sahélienne avaient déjà bénéficié de cette formation : ActivSpaces (Cameroun), CIPMEN (Niger), Concree (Sénégal), Donilab (Mali), EVA (Sénégal), Impact Hub Abidjan (Côte d’Ivoire), Innov’up (Togo), iSpace (Ghana), La Fabrique (Burkina Faso) et l’Oasis (Niger).

Les critères de sélection pour bénéficier de la formation Investment Readiness du programme I&P Accélération au Sahel

Le programme de formation Investment Readiness s’adresse aux structures d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, start-ups studios) privées ou publiques. Elles devront être :

Situées dans l’un des treize pays d’intervention du programme IPAS : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo

Détentrices d’un statut légal formel d’association ou d’entreprise reconnu par les autorités du pays d’intervention

En capacité de produire des états financiers pour les deux années précédant l’année de sélection

En capacité d’affecter du personnel et des infrastructures à la mise en œuvre des activités du programme

Faire la démonstration d’une expérience significative dans l’accompagnement d’entreprises

Être dans une phase de réflexion avancée sur son accompagnement d’entreprises en matière financière

Ne seront pas éligibles :

Les candidatures individuelles, les structures qui cumulent moins de deux années d’activité enregistrées légalement

Les structures qui ne proposent actuellement aucun accompagnement interne ou externe sur les sujets financiers à leurs entrepreneurs

Les structures qui possèdent moins de deux chargés d’accompagnement d’entreprises au sein de leur équipe

La date limite des candidatures est fixée au jeudi 15 septembre prochain.

Site Internet : https://www.ietp.com/fr/acceleration-sahel

A propos :

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact en Afrique, entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des start-ups et petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Depuis 20 ans, I&P développe des fonds, des programmes et des formations destinés à favoriser l’émergence d’entrepreneurs africains, en vue de démontrer leur rôle essentiel dans le développement du continent.

Créée en 2017, I&P Conseil est une structure du groupe Investisseurs & Partenaires qui encourage l’émergence de l’entrepreneuriat en Afrique et prépare les écosystèmes à une meilleure relation partenariale avec les fonds d’investissement. I&P Conseil se nourrit de l’expérience d’investissement d’impact d’I&P pour concevoir les dispositifs de formation de la gamme I&P Accélération, adressés aux entrepreneurs et aux acteurs intermédiaires publics ou privés indispensables à leur structuration. I&P Conseil développe également une offre d’étude et de conseil, qui intègre le savoir-faire d’I&P relatif au financement des PME africaines, à leur formalisation, et à la mesure de leur impact.

Investment Readiness est un programme de formation qui constitue le 3e volet d’I&P Accélération au Sahel, un programme qui vise à faire émerger des PME innovantes, compétitives, favorisant la croissance et la création d’emplois, et valoriser la région du Sahel, peu convoitée par les investisseurs. Financé par l’Union Européenne, I&P Accélération au Sahel accompagne les jeunes entreprises en phase de démarrage (en proposant des financements d’amorçage et des missions d’assistances) et les structures d’appui à l’entrepreneuriat (à travers des formations).