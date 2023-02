Croissance de l’économie marocaine : La Banque mondiale table sur 3,1% en 2023.

La Banque mondiale revoit, à son tour, à la baisse ses prévisions de croissance économique en 2023 pour le Maroc, tablant sur 3,1% contre 3,5% avancé en janvier dernier. Ce nouveau pronostic reste, toutefois, nettement supérieur à la croissance estimée en 2022 (2,1%) et se situe à un niveau honorable dans un contexte difficile. Cette prévision repose notamment sur un rebond du secteur primaire, avec une hausse du PIB agricole de 9%, après -15,1% en 2022. En revanche, le PIB non agricole devrait ralentir de 3,2% en 2022 à 2,5% cette année.

La Banque mondiale se joint aux institutions qui ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance économique en 2023 pour le Maroc, mais son pronostic reste nettement supérieur à la croissance estimée en 2022 et se situe à un niveau honorable dans un contexte difficile. L’institution de Bretton Woods table, en effet, sur une accélération de la croissance du PIB marocain pour atteindre 3,1% en 2023 (contre 3,5% avancés en janvier dernier). Cette prévision est également supérieure à celles de Bank Al-Maghrib (3%) et du FMI (3%). Elle est, toutefois, moins optimiste que les prévisions de l’Organisation des Nations unies (3,6%) et du gouvernement (4%). La prévision de la Banque mondiale a été dévoilée mardi à Rabat, lors d’une rencontre virtuelle sur les conclusions du nouveau Rapport de suivi de la situation économique au Maroc. Cette accélération de la croissance économique attendue cette année est attribuée surtout à un rebond du secteur primaire, selon la Banque mondiale qui table sur une hausse du PIB agricole de 9%, après -15,1% en 2022. En revanche, le PIB non agricole devrait ralentir, selon la BM, de 3,2% en 2022 à 2,5% cette année. Cette reprise fait suite à un net ralentissement de la croissance économique en 2022. En effet, selon le rapport, la croissance réelle du PIB a chuté, passant de 7,9% en 2021 à 1,2% en 2022 (estimation). Le rapport de la BM intitulé «Le Maroc face aux chocs d’offres» relève qu’après un «fort rebond post-COVID-19, l’économie marocaine a subi la pression croissante de chocs d’offres se chevauchant : une grave sécheresse couplée à la flambée des prix des matières premières qui ont nourri l’inflation».

Source: lematin.ma