Création d’une section de la plateforme PEDESSERA en Mauritanie

La plateforme PEDESSERA, association apolitique, qui regroupe des femmes pionnières en Afrique vient d’installer sa section Mauritanie, une installation saluée par la présidente de la section Mauritanie, Mme Penda Sow.

Elle a souligné que dans pareil cas, PEDESERRA va se constituer en forme de Coopérative qui va regrouper un groupe volontairement associé pour atteindre un but commun par la constitution d’une plateforme gérée et contrôlée démocratiquement par le pays où il est installé.

Les membres qui vont constituer PEDESERRA, sont appelés à collaborer ensemble, et doivent participer ensemble aux activités de la Plateforme et surtout avoir un bel esprit d’engagement commun et travailler sur des projets mis en œuvre par le groupe

Elle se fonde sur un système dit de « CROWDFUNFING DES ENTREPRISES » qui est un financement participatif, un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels, afin de financer un projet de par leur adhésion à la plateforme et leur achat de carte de membre.

Toutes les formalités financières passeront par la banque. Le compte bancaire sera ouvert au nom de PEDESERRA MAURITANIE/FONTIONNEMENT géré par la section Mauritanie sous la supervision de sa présidente MAURITANIE, le trésorier et le coordinateur général.

Nouakchott, 27/06/2021

