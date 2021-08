Covid-19: mesures répressives seront prises à l’encontre des violeurs des précautions préventives

Le ministère de l’Intérieur affirme que des mesures répressives seront prises à l’encontre des violeurs des précautions préventives

Nouakchott, 08/08/2021

«Les citoyens doivent faire preuve de vigilance et de prudence, et de coopérer avec les autorités dans le but d’atténuer les effets de la troisième vague de la Covid-19, plus virale et plus létale que ses précédentes».

C’est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de l’intérieur et de la Décentralisation, parvenu dimanche à l’AMI.

Le texte précise que le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a insisté, samedi, lors de la visite des wilayas de Nouakchott, sur la multiplication des efforts, sur le respect des consignes sanitaires et sur l’application des directives et conseils devant limiter l’expansion de la pandémie.

Voici le texte intégral du communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation:

«Notre pays connait actuellement une troisième vague de la Covid-19 qui parait plus expansive et plus dévastatrice que ses précédentes.

En conséquence, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation appelle les citoyens à observer le seuil maximal de vigilance et de prudence et de coopérer avec les autorités officielles, afin d’atténuer les effets de la troisième vague de la Covid-19.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que l’Etat est en mesure d’imposer les mesures répressives, et de sanctionner les violeurs des précautions préventives.

Dans ce contexte, le ministre a renouvelé ses instructions aux autorités administratives à l’effet de prendre toutes les dispositions nécessaires et avec fermeté et rigueur.

Le ministre a, enfin, loué le rôle que jouent les autorités administratives et communales et les organes sécuritaires, et appelé à la conjugaison des efforts, et à un travail sérieux permettant d’épargner aux pays les dangers de la Covid-19».