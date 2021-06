Covid-19 : le couvre-feu sera renforcé en Tunisie

Le porte-parole du ministère de la Santé tunisien le Pr Nissaf Ben Alaya a indiqué ce mardi, que le confinement général dans tout le pays Tunisie ne sera pas décrété en Tunisie, où d’autres mesures seront annoncées d’ici sous peu par le gouvernement, notamment le renforcement du couvre-feu, dès le 1er juillet.

Il débutera de 20h à 5h, a-t-elle précisé, dans une déclaration à Mosaïque FM, à l’issue de la réunion de la Commission nationale chargée de la lutte contre le coronavirus organisée à la Kasbah avec la participation du chef du gouvernement Hichem Mechichi et en présence des représentants du ministère de la Santé et de l’Intérieur.

‘’Pour porter ses fruits un confinement général doit durer 6 semaines, ce que le pays ne supportera pas. L’objectif est de renforcer les contrôles du respect des mesures décidées par les autorités, notamment dans les régions classées zones rouges, et où un confinement ciblé et/général ont été décrétés’’, a ajouté la porte-parole du ministère de la Santé.

Pr Ben Alaya a également indiqué que la campagne de vaccination sera renforcée, notamment dans les clusters et ce via des équipes mobiles sachant que les campagnes spécifiques seront mises en place dans toutes les régions pour s’assurer du respect des protocoles sanitaires essentiellement l’interdiction des rassemblements et des festivités et pour faire respecter les gestes barrières, comme le port obligatoire du masque.

Une autre campagne relative au dépistage du coronavirus sera renforcée afin d’isoler les cas positifs, et que des hôpitaux de campagne seront installés dans les zones rouges, ajoute la même source, en affirmant que la loi de l’état d’urgence doit également être approuvée rapidement.

Quant aux nouveaux variants, Pr Ben Alaya affirme que les contrôles et les dépistages seront renforcées au niveau des frontières.

maghrebemergent