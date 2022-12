Coupe du monde : victorieuse du Maroc, la France défendra son titre planétaire face à l’Argentine en finale

Au terme d’un combat intense avec les Marocains, les tenants du titre se sont qualifiés pour la 4e finale de leur histoire en Coupe du monde, dimanche, contre l’Argentine de Messi.

C’est donc cela le football : stresser, transpirer, craindre le pire puis souffler et ressentir une joie indescriptible… Pour un moment suspendu, hors du temps et savoureusement beau. Mais surtout historique. L’équipe de France est passée par toutes ces émotions mercredi soir dans un stade d’Al-Bayt aux faux airs de Casablanca, mais a validé l’essentiel. Sa place en finale de la Coupe du monde, et quatre ans après l’épopée russe, revoilà les hommes de Deschamps à nouveau présents au rendez-vous qui fait rêver chaque footballeur. Il a fallu batailler, s’arracher, plier sans rompre, face à des Marocains magnifiques d’héroïsme (2-0), mais ces Bleus ont aussi du cœur à l’image d’un Antoine Griezmann formidable d’altruisme contre les Lions de l’Atlas. Magistral.

Les Bleus à une marche de retrouver le toit du monde

Les Bleus de Deschamps au Qatar

Ce que réalisent les Bleus au Qatar, pour la première Coupe du monde disputée dans un pays arabe, est prodigieux et relève de l’insensé. Ne surtout pas banaliser une place en finale, la quatrième (1998, 2006, 2018) en sept éditions depuis le premier sacre de la France… Tout simplement colossal. Peu de gens, nous les premiers, auraient imaginé retrouver cette équipe de France, à l’infirmerie pleine, aux soubresauts fédéraux incessants et aux stigmates de l’Euro encore visibles, se hisser à ce niveau. Habituellement, les tenants du titre, les fesses dans le confort et la tête ailleurs, voient leur rêve se briser très rapidement. Les Bleus de Deschamps sont tout le contraire, guidés par une force collective admirable, un sens du sacrifice salutaire et des talents redoutés qui pensent « nous » avant d’imaginer « je ». L’ensemble inspirant crainte, peur et parfois dégoût auprès de l’adversaire. Dimanche (16h), il sera question d’entrer encore un peu plus dans la légende et de conclure cet improbable doublé que seuls l’Italie (1934-1938) et le Brésil (1958-1962) ont réussi dans l’histoire de ce sport.

Un combat de titans face à des lions

Mais revenons à mercredi soir et le combat, car c’est cela dont il s’agit, livré contre les Lions de l’Atlas. Il était annoncé intense, rugueux et âpre… il fut intense, rugueux et âpre. Une partie disputée sous haute tension où même l’ouverture du score de Hernandez (1-0, 4e) n’a pas refroidi la température. Dans un stade d’Al-Bayt emporté par la marée rouge, les Bleus ont eu toutes les peines du monde à mettre en place leur jeu. Sans cesse pressés et malaxés par des Marocains agressifs et tout proches d’égaliser d’ailleurs (44e, 53e) sans un grand Lloris et un immense Konaté, les tenants du titre ont dû laisser au vestiaire les habits de lumière pour enfiler le bleu de chauffe. L’absence de Rabiot, malade, s’est également fait ressentir même si Griezmann fut grandiose dans sa générosité. Et la délivrance est venue d’une inspiration de Mbappé, conclue par Kolo Muani, buteur sur son premier ballon (2-0, 79e). Jusqu’à ce moment, le camp français a tremblé pour éteindre l’équipe surprise de cette Coupe du monde. Le rendu n’est pas beau, encore moins séduisant, mais a le mérite d’envoyer les champions du monde en finale. Que demander de plus ?

France: une finale de rêve contre l’Argentine

Cette Coupe du monde réussie à bien des égards (organisation, gestion des supporters, aucune violence, ambiance familiale, modernisme des stades, qualité des terrains…) s’offre désormais le luxe de proposer une finale de dingue entre Français et Argentins. Les tenants du titre face à un mythe du football. Deux nations en quête d’une troisième étoile. Mbappé contre Messi. Dans une autre ambiance électrique et survoltée qui fera de Doha, l’espace d’un instant, le nouveau Buenos Aires, les deux finalistes n’auront qu’une ambition au stade de Lusail : ramener la coupe à la maison. Tout le monde s’attend à un combat de géants avec des Bleus sans doute plus talentueux derrière le gamin de Bondy, mais les Argentins, vainqueurs en costaud de la Croatie mardi (3-0), sont guidés par un immense Lionel Messi (5 buts au compteur, comme Mbappé) et une forme d’irrationalité qui leur ouvre tous les rêves. Comme si, de là-haut, Diego Maradona, titré en 1986, leur transmettait un supplément d’âme… Vivement dimanche prochain.

Source: lefigaro.fr