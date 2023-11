Coupe du monde 2026 : le calendrier des qualifications en Afrique

Pour la première fois, le tournoi accueillera 48 équipes venant de tous les coins du globe. Pour l’Afrique, cela signifie un élargissement significatif du nombre de qualifiés, passant de 5 à 9 voire 10 équipes. Ce changement enthousiasmant promet une compétition féroce entre les nations africaines, chacune aspirant à décrocher sa place pour la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les groupes éliminatoires au Mondial 2026 (Zone CAF)

Voici la composition de chaque groupe :

Groupe A : Egypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Ethiopie, Djibouti;

Groupe B : Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud ;

Groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho;

Groupe D : Cameroun, Cap-Vert, Angola, Libye, Eswatini, Ile Maurice;

Groupe E : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Érythrée;

Groupe F : Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles;

Groupe G : Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie;

Groupe H : Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Libéria, Sao Tomé et Principe;

Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, République centrafricaine, Comores, Tchad;

Combien de qualifiés pour l’Afrique ?

Pour cette édition élargie de la Coupe du monde, l’Afrique bénéficie d’un nombre de places considérablement accru. Au lieu des 5 places traditionnelles, le continent africain verra désormais 9 ou 10 de ses équipes participer à la phase finale du tournoi. Le premier de chaque groupe éliminatoire validera son billet pour la phase finale du Mondial 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique et mettra pour la première fois aux prises 48 équipes. Les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront quant à eux dans un mini championnat qui permettra à son vainqueur de prendre part aux barrages intercontinentaux. On aura donc l’occasion de voir au minimum 9 équipes africaines, voire 10.

Le calendrier des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Afrique

Chaque groupe entame son voyage vers la Coupe du monde 2026 avec un calendrier de matchs passionnants qui se dérouleront sur plusieurs mois.

Le calendrier du groupe A

1ère journée (novembre 2023) :

Burkina Faso vs Guinée-Bissau

Égypte vs Djibouti

Éthiopie vs Sierra Leone

2ème journée (novembre 2023) :

Djibouti vs Guinée-Bissau

Sierra Leone vs Égypte

Burkina Faso vs Éthiopie

3ème journée (juin 2024) :

Sierra Leone vs Djibouti

Guinée-Bissau vs Éthiopie

Égypte vs Burkina Faso

4ème journée (juin 2024) :

Burkina Faso vs Sierra Leone

Guinée-Bissau vs Égypte

Djibouti vs Éthiopie

5ème journée (mars 2025) :

Burkina Faso vs Djibouti

Sierra Leone vs Guinée-Bissau

Éthiopie vs Égypte

6ème journée (mars 2025) :

Guinée-Bissau vs Burkina Faso

Égypte vs Sierra Leone

Éthiopie vs Djibouti

7ème journée (septembre 2025) :

Guinée-Bissau vs Sierra Leone

Djibouti vs Burkina Faso

Égypte vs Éthiopie

8ème journée (septembre 2025) :

Burkina Faso vs Égypte

Guinée-Bissau vs Djibouti

Sierra Leone vs Éthiopie

9ème journée (octobre 2025) :

Djibouti vs Égypte

Sierra Leone vs Burkina Faso

Éthiopie vs Guinée-Bissau

10ème journée (octobre 2025) :

Burkina Faso vs Éthiopie

Djibouti vs Sierra Leone

Égypte vs Guinée-Bissau

Le calendrier du groupe B

1ère journée (novembre 2023) :

RD Congo vs Mauritanie

Sénégal vs Soudan du Sud

Soudan vs Togo

2ème journée (novembre 2023) :

Soudan du Sud vs Mauritanie

Togo vs Sénégal

Soudan vs RD Congo

3ème journée (juin 2024) :

Togo vs Soudan du Sud

Mauritanie vs Soudan

Sénégal vs RD Congo

4ème journée (juin 2024) :

RD Congo vs Togo

Mauritanie vs Sénégal

Soudan du Sud vs Soudan

5ème journée (mars 2025) :

RD Congo vs Soudan du Sud

Togo vs Mauritanie

Soudan vs Sénégal

6ème journée (mars 2025) :

Mauritanie vs RD Congo

Sénégal vs Togo

Soudan vs Soudan du Sud

7ème journée (septembre 2025) :

Mauritanie vs Togo

Soudan du Sud vs RD Congo

Sénégal vs Soudan

8ème journée (septembre 2025) :

RD Congo vs Sénégal

Mauritanie vs Soudan du Sud

Togo vs Soudan

9ème journée (octobre 2025) :

Soudan du Sud vs Sénégal

Togo vs RD Congo

Soudan vs Mauritanie

10ème journée (octobre 2025) :

RD Congo vs Soudan

Soudan du Sud vs Togo

Sénégal vs Mauritanie

Le calendrier du groupe C

1ère journée (novembre 2023) :

Nigeria-Lesotho

Rwanda-Zimbabwe

Afrique du Sud-Bénin

2ème journée (novembre 2023) :

Zimbabwe-Nigeria

Lesotho-Bénin

Rwanda-Afrique du Sud

3ème journée (juin 2024) :

Nigeria-Afrique du Sud

Zimbabwe-Lesotho

Bénin-Rwanda

4ème journée (juin 2024) :

Bénin-Nigeria

Lesotho-Rwanda

Afrique du Sud-Zimbabwe

5ème journée (mars 2025) :

Rwanda-Nigeria

Afrique du Sud-Lesotho

Zimbabwe-Bénin

6ème journée (mars 2025) :

Nigeria-Zimbabwe

Rwanda-Lesotho

Bénin-Afrique du Sud

7ème journée (septembre 2025) :

Nigeria-Rwanda

Lesotho-Afrique du Sud

Bénin-Zimbabwe

8ème journée (septembre 2025) :

Afrique du Sud-Nigeria

Bénin-Lesotho

Zimbabwe-Rwanda

9ème journée (octobre 2025) :

Lesotho-Nigeria

Zimbabwe-Afrique du Sud

Rwanda-Bénin

10ème journée (octobre 2025) :

Nigeria-Bénin

Lesotho-Zimbabwe

Afrique du Sud-Rwanda

Le calendrier du groupe D

1ère journée (novembre 2023) :

Cap-Vert vs Angola

Cameroun vs Maurice

Eswatini vs Libye

2ème journée (novembre 2023) :

Maurice vs Angola

Libye vs Cameroun

Eswatini vs Cap-Vert

3ème journée (juin 2024) :

Libye vs Maurice

Angola vs Eswatini

Cameroun vs Cap-Vert

4ème journée (juin 2024) :

Cap-Vert vs Libye

Angola vs Cameroun

Maurice vs Eswatini

5ème journée (mars 2025) :

Cap-Vert vs Maurice

Libye vs Angola

Eswatini vs Cameroun

6ème journée (mars 2025) :

Angola vs Cap-Vert

Cameroun vs Libye

Eswatini vs Maurice

7ème journée (septembre 2025) :

Angola vs Libye

Maurice vs Cap-Vert

Cameroun vs Eswatini

8ème journée (septembre 2025) :

Cap-Vert vs Cameroun

Libye vs Eswatini

Angola vs Maurice

9ème journée (octobre 2025) :

Maurice vs Cameroun

Eswatini vs Angola

Libye vs Cap-Vert

10ème journée (octobre 2025) :

Cameroun vs Angola

Cap-Vert vs Eswatini

Maurice vs Libye

Le calendrier du groupe E

1ère journée (novembre 2023) :

Zambie vs Congo

Maroc vs Érythrée

Niger vs Tanzanie

2ème journée (novembre 2023) :

Érythrée vs Congo

Tanzanie vs Maroc

Niger vs Zambie

3ème journée (juin 2024) :

Tanzanie vs Érythrée

Congo vs Niger

Maroc vs Zambie

4ème journée (juin 2024) :

Zambie vs Tanzanie

Congo vs Maroc

Érythrée vs Niger

5ème journée (mars 2025) :

Zambie vs Érythrée

Tanzanie vs Congo

Niger vs Maroc

6ème journée (mars 2025) :

Congo vs Zambie

Maroc vs Tanzanie

Niger vs Érythrée

7ème journée (septembre 2025) :

Congo vs Tanzanie

Érythrée vs Zambie

Maroc vs Niger

8ème journée (septembre 2025) :

Zambie vs Maroc

Congo vs Érythrée

Tanzanie vs Niger

9ème journée (octobre 2025) :

Érythrée vs Maroc

Tanzanie vs Zambie

Niger vs Congo

10ème journée (octobre 2025) :

Zambie vs Niger

Érythrée vs Tanzanie

Maroc vs Congo

Le calendrier du groupe F

1ère journée (novembre 2023) :

Gabon vs Kenya

Côte d’Ivoire vs Seychelles

Burundi vs Gambie

2ème journée (novembre 2023) :

Seychelles vs Kenya

Gambie vs Côte d’Ivoire

Burundi vs Gabon

3ème journée (juin 2024) :

Gambie vs Seychelles

Kenya vs Burundi

Côte d’Ivoire vs Gabon

4ème journée (juin 2024) :

Gabon vs Gambie

Kenya vs Côte d’Ivoire

Seychelles vs Burundi

5ème journée (mars 2025) :

Gabon vs Seychelles

Gambie vs Kenya

Burundi vs Côte d’Ivoire

6ème journée (mars 2025) :

Kenya vs Gabon

Côte d’Ivoire vs Gambie

Burundi vs Seychelles

7ème journée (septembre 2025) :

Kenya vs Gambie

Seychelles vs Gabon

Côte d’Ivoire vs Burundi

8ème journée (septembre 2025) :

Gabon vs Côte d’Ivoire

Kenya vs Seychelles

Gambie vs Burundi

9ème journée (octobre 2025) :

Seychelles vs Côte d’Ivoire

Gambie vs Gabon

Burundi vs Kenya

10ème journée (octobre 2025) :

Gabon vs Burundi

Seychelles vs Gambie

Côte d’Ivoire vs Kenya

Le calendrier du groupe G

1ère journée (novembre 2023) :

Guinée vs Ouganda

Algérie vs Somalie

Botswana vs Mozambique

2ème journée (novembre 2023) :

Somalie vs Ouganda

Mozambique vs Algérie

Botswana vs Guinée

3ème journée (juin 2024) :

Mozambique vs Somalie

Ouganda vs Botswana

Algérie vs Guinée

4ème journée (juin 2024) :

Guinée vs Mozambique

Somalie vs Botswana

Ouganda vs Algérie

5ème journée (mars 2025) :

Guinée vs Somalie

Mozambique vs Ouganda

Botswana vs Algérie

6ème journée (mars 2025) :

Algérie vs Mozambique

Ouganda vs Guinée

Botswana vs Somalie

7ème journée (septembre 2025) :

Ouganda vs Mozambique

Somalie vs Guinée

Algérie vs Botswana

8ème journée (septembre 2025) :

Guinée vs Algérie

Mozambique vs Botswana

Ouganda vs Somalie

9ème journée (octobre 2025) :

Somalie vs Algérie

Mozambique vs Guinée

Botswana vs Ouganda

10ème journée (octobre 2025) :

Algérie vs Ouganda

Guinée vs Botswana

Somalie vs Mozambique

Le calendrier du groupe H

1ère journée (novembre 2023) :

Guinée équatoriale vs Namibie

Tunisie vs Sao Tomé-et-Principe

Libéria vs Malawi

2ème journée (novembre 2023) :

Sao Tomé-et-Principe vs Namibie

Malawi vs Tunisie

Libéria vs Guinée équatoriale

3ème journée (juin 2024) :

Malawi vs Sao Tomé-et-Principe

Namibie vs Libéria

Tunisie vs Guinée équatoriale

4ème journée (juin 2024) :

Guinée équatoriale vs Malawi

Sao Tomé-et-Principe vs Libéria

Namibie vs Tunisie

5ème journée (mars 2025) :

Sao Tomé-et-Principe vs Tunisie

Malawi vs Namibie

Libéria vs Guinée équatoriale

6ème journée (mars 2025) :

Guinée équatoriale vs Sao Tomé-et-Principe

Namibie vs Malawi

Tunisie vs Libéria

7ème journée (septembre 2025) :

Namibie vs Malawi

Sao Tomé-et-Principe vs Guinée équatoriale

Tunisie vs Libéria

8ème journée (septembre 2025) :

Guinée équatoriale vs Tunisie

Namibie vs Sao Tomé-et-Principe

Malawi vs Libéria

9ème journée (octobre 2025) :

Sao Tomé-et-Principe vs Tunisie

Malawi vs Guinée équatoriale

Libéria vs Namibie

10ème journée (octobre 2025) :

Guinée équatoriale vs Libéria

Sao Tomé-et-Principe vs Malawi

Tunisie vs Namibie

Le calendrier du groupe I

1ère journée (novembre 2023) :

Ghana vs Madagascar

Mali vs Tchad

Comores vs République centrafricaine

2ème journée (novembre 2023) :

Tchad vs Madagascar

République centrafricaine vs Mali

Comores vs Ghana

3ème journée (juin 2024) :

République centrafricaine vs Tchad

Madagascar vs Comores

Mali vs Ghana

4ème journée (juin 2024) :

Ghana vs République centrafricaine

Tchad vs Comores

Madagascar vs Mali

5ème journée (mars 2025) :

Ghana vs Tchad

République centrafricaine vs Madagascar

Comores vs Mali

6ème journée (mars 2025) :

Madagascar vs Ghana

Mali vs République centrafricaine

Comores vs Tchad

7ème journée (septembre 2025) :

Madagascar vs République centrafricaine

Tchad vs Ghana

Mali vs Comores

8ème journée (septembre 2025) :

Ghana vs Mali

République centrafricaine vs Comores

Madagascar vs Tchad

9ème journée (octobre 2025) :

Tchad vs Mali

République centrafricaine vs Ghana

Comores vs Madagascar

10ème journée (octobre 2025) :

Mali vs Madagascar

Tchad vs République centrafricaine

Ghana vs Comores

Source: afiavimagazine