Coupe de la CAF: le Raja en route vers un 3e titre

Kiosque360. Le Raja affronte ce dimanche le club égyptien de Pyramids pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF. Les hommes de Lassaad Chabbi partent favoris après leur nul du match aller, mais gare à l’excès de confiance.

Plus que 180 minutes avant un éventuel troisième sacre en Coupe de la CAF pour le Raja de Casablanca. Les Aigles verts, qui ont remporté cette compétition en 2003 et 2018, devront d’abord se qualifier pour la finale et battre les Egyptiens de Pyramids, qu’ils ont réussi à tenir en échec le week-end dernier lors du match aller au Caire (0-0). Les hommes de Lassaad Chabbi partent logiquement favoris avant le coup d’envoi du match retour dimanche, estime le journal Assabah du weekend des 26 et 27 juin.

Le Raja aura à cœur de franchir ce palier afin d’atteindre la finale, qu’il souhaite remporter pour garnir son armoire à trophées. En cas de sacre, le Raja aura réussi à remporter son neuvième titre continental, après avoir déjà remporté deux coupes de la CAF, trois Ligues des champions, deux Supercoupes d’Afrique et une coupe afro-asiatique, rappellent nos confrères arabophones.

A en croire Assabah, le Raja est bien parti pour remporter son match face aux Egyptiens puisqu’il évoluera au complet, contrairement à Pyramids dont l’effectif souffre de plusieurs absences pour cause de blessures. Le Raja se doit également de remporter son duel et viser le sacre pour éponger ses dettes, notamment celle qu’il doit verser à son ex-entraîneur, M’hamed Fakhir.

Par Ismail El Fassi

Le 360