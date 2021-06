Coupe arabe des nations (U20) Algérie – Niger, aujourd’hui à 15h

Les Verts visent les quarts de finale

Après une victoire et une défaite, les U20 algériens abordent, aujourd’hui, leur troisième et dernier match de la phase des poules, avec la ferme détermination de gagner et passer au prochain tour.

L’Equipe nationale algérienne de football des moins de 20 ans (U20) bouclera, aujourd’hui à 15h, la phase de poules de la Coupe arabe des nations de la catégorie qui se déroule au Caire, face au Niger. Une victoire de la sélection algérienne drivée par Mohamed Lacete lui permettra d’assurer sa qualification au prochain tour. Un coup d’oeil au classement permet de constater, en effet, qu’une simple victoire permet aux Verts de se qualifier, quel que soit le résultat du match qui devrait opposer le jour même et à la même heure l’Egypte, leader du groupe avec 6points à la Mauritanie qui n’a enregistré aucun point. Pour préparer ce dernier match du groupe «A», la sélection nationale U20 a repris l’entraînement dans l’après-midi de jeudi dernier à partir de 16h tapantes au Caire (15h00 en Algérie). Après un léger footing, le sélectionneur Lacète a rassemblé ses joueurs au centre du terrain en leur expliquant l’objectif de la préparation de cette journée. Pour sa part, Merouane Messai s’est chargé des gardiens de but en effectuant un travail spécifique, alors que le préparateur physique Mohamed Cherifi s’est occupé des joueurs de champ. Par la suite, c’est au tour de Mourad Slatni, l’entraîneur adjoint, d’enchaîner pour diriger un match d’opposition entre les coéquipiers de Belmokhtar.

À noter au passage que le sélectionneur national a beaucoup échangé avec ses joueurs en leur prodiguant de précieux conseils et orientations, le tout pour préparer convenablement le match contre le Niger aujourd’hui. Il est utile de rappeler que la sélection algérienne reste sur une courte défaite enregistrée, mercredi dernier, face à son homologue égyptienne 1-0, en match disputé au stade international du Caire, comptant pour la 2e journée (Gr. A) de la Coupe arabe des nations de la catégorie. Dans un match plutôt équilibré, l’Algérie s’est fait surprendre en seconde période sur un coup franc direct à ras de terre, transformé par Abderrahmane Abou Hamda «Rachdan» (63e). Les Algériens ont péché par un manque de concentration devant les buts, ratant trois grosses occasions qui auraient pu leur permettre d’égaliser. Lors de leur premier match, les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacète se sont imposés sur le fil, face à la Mauritanie

(1-0), grâce à un but signé dans le temps additionnel par le sociétaire de Valenciennes (France) Issam Bouaoune (90e+5). Pour le match d’aujourd’hui, le gardien de but Nabil Ounas a déclaré que «contre la Mauritanie notre victoire n’a pas été volée au vu du contenu du match alors que la défaite contre l’Egypte, par la suite est un accident de parcours».

«On prend match par match et on compte bien gagner notre match contre le Niger et passer au prochain tour. On compte bien aller jusqu’en finale dans cette compétition, voire remporter le Trophée», a-t-il ajouté… De son côté, son compatriote, le milieu de terrain Chekkal Afari déclare: «Nous avons effectué un stage à Sidi Moussa avant de rejoindre l’Egypte où on constate qu’il y a de bonnes équipes. Nous avons une bonne équipe et on va gagner in chaAllah contre le Niger pour nous qualifier et aller le plus loin possible dans cette compétition. On va la gagner Incha’Allah.». Quant à l’autre milieu de terrain, Issam Bouaoun, il estime qu’ «il y a une différence entre le jeu en Europe et celui en Afrique». «Celui en Afrique est beaucoup plus physique alors qu’en France, il est fait sur des passes et faire tourner la balle. Notre participation en Coupe arabe nous permet d’améliorer notre jeu. Ça a été très difficile face à l’Egypte où on a cru jusqu’au out en nos chances, mais on a manqué justement de chances. On va gagner le match contre le Niger et on va sûrement rencontrer d’autres équipes du même niveau que celui de l’Egypte et là, on va faire tous les efforts nécessaires pour aller jusqu’en finale et remporter le tournoi», a conclu Bouaoun.

16 nations prennent part à cette compétition, scindées en quatre groupes de quatre.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. La précédente édition de la Coupe arabe des nations des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal, invité alors par les organisateurs.

L’Expression