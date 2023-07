Coup d’État militaire sans effusion de sang en Mauritanie.

Le coup d’État de 1978 en Mauritanie est selon wikipedia, sans effusion de sang.

Ensuite, il a été mené par le chef d’état-major de l’armée, le colonel Moustafa Ould Mohamed Saleck.

Ould Saleck commandait un groupe d’officiers pour renverser le président Moctar Ould Daddah. Lequel dirigeait le pays depuis l’indépendance de la France en 1960. Mustafa Ould Mohamed Salek n’est autre que le chef d’état-major. Il a affirmé avoir renversé Moktar Ould Dadah parce qu’il menait le pays « au désastre« , rapporte Jeune Afrique.

La principale motivation du coup d’État était l’implication de Daddah dans la guerre du Sahara occidental. Et, l’effondrement de l’économie mauritanienne qui en a résulté.

Après le coup d’État, Saleck a présidé la junte nouvellement formée, le Conseil militaire pour le redressement national (CMRN) composé de 20 membres.

Des informations en provenance de la capitale Nouakchott ont indiqué que la ville n’avait entendu aucun coup de feu et qu’aucune victime n’avait été signalée. La coup d’État s’est donc déroulé sans violence et sans effusion de sang.

Après une période d’emprisonnement, Ould Daddah a été exilé en France en août 1979 et a été autorisé à retourner en Mauritanie le 17 juillet 2001.