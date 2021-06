Coup d’envoi de la campagne de sensibilisation du projet « Autonomisation des Femmes ».

Kaédi, 07/06/2021

La première dame, Dr Mariem Fadel Dah, a donné, lundi, le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation du projet «Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel en Mauritanie», au niveau des wilayas du Gorgol et du Brakna.

La Première dame a coupé le ruban symbolisant le démarrage effectif de la caravane de sensibilisation. Cette dernière durera deux semaines et entre dans le cadre de la campagne régionale 2021 de communication et de sensibilisation autour du projet.

Rappelons que le projet, qui vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes et des filles et la promotion de l’éducation des filles, s’étend sur une période de quatre ans. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars, le projet couvre les wilayas des Hodhs Charghi et El Gharbi, de l’Assaba, du Guidimakha, du Brakna et du Gorgol.