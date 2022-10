Corée du Sud : des dizaines de personnes en arrêt cardiaque

Publié dans Figaro par Sébastien Falletti et AFP agence

Les victimes ont été prises dans des mouvements de foule dans le quartier d’Itaewon où les célébrations d’Halloween rassemblent un grand nombre de personnes.

Scènes d’épouvante au cœur de la nuit d’Halloween à Séoul. Des sacs bleus enveloppant des corps s’étalent sur le macadam de la grande avenue d’Itaewon, le quartier de la nuit de la capitale sud-coréenne. Des fêtards costumés slaloment entre les dizaines d’ambulance clignotantes, convergeant vers l’épicentre du drame pour évacuer les victimes de la bousculade meurtrière.

Un mouvement de foule, dont on ignore pour le moment ce qui l’a déclenché, a fait au moins 151 morts, dont 19 étrangers de diverses nationalités, 97 femmes et 54 hommes, ont indiqué les pompiers à l’AFP. Ils ont ajouté que la catastrophe avait fait 89 blessés.

Enquête «rigoureuse»

Déplorant «une tragédie et un désastre qui ne devraient pas s’être produits», le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis que son gouvernement enquêterait «rigoureusement» pour déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l’histoire récente de la Corée du Sud, et s’assurer qu’elle «ne se reproduise plus». «J’ai le cœur lourd et il m’est difficile de contenir mon chagrin», a ajouté dans une adresse télévisée le chef de l’Etat, qui s’est rendu dimanche matin sur le lieu du drame, vêtu du blouson vert des secours d’urgence, et a décrété le deuil national.

Les pompiers de la capitale sud-coréenne avaient d’abord annoncé que des dizaines de personnes avaient été victimes d’arrêt cardiaque dans le quartier d’Itaewon, dans le centre de Séoul. En Corée du Sud, les responsables des secours parlent d’arrêt cardiaque tant qu’un médecin n’a pas officiellement prononcé la mort d’une personne. Un porte-parole des pompiers a indiqué que 140 ambulances avaient été déployées sur les lieux pour prendre en charge les victimes.

Les célébrations d’Halloween cette année sont les premières depuis la pandémie de Covid-19, dans laquelle les Sud-coréens avaient été obligés de porter le masque en extérieur. «Le grand nombre de victimes est dû au fait que beaucoup de gens ont été piétinés», a déclaré un responsable des pompiers de la capitale sud-coréenne. «C’est dans cette ruelle que cela s’est passé» explique l’un des policiers en uniforme, bloquant l’accès à l’épicentre de ce district, situé derrière l’imposant Hamilton Hôtel. «L’accès est interdit jusqu’à demain, pendant que l’enquête est en cours» ajoute-t-il.

Dans ces venelles tortueuses à flanc de colline, une foule de fêtards bon enfant s’est retrouvée compressée jusqu’à l’étouffement, selon les témoignages récoltés sur place. Des photographies publiées par l’agence Yonhap montraient plus d’une dizaine de personnes gisant dans une rue, des sauveteurs effectuant des massages cardiaques à certaines d’entre elles, alors que la police tenait la foule à distance par des cordons de sécurité. Selon des images vidéo publiées sur les réseaux sociaux, une vingtaine de corps étaient cependant revêtus de draps ou de couvertures, les sauveteurs ne tentant pas de les ranimer. D’autres victimes étaient évacuées sur des civières vers des ambulances. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a demandé de préparer les hôpitaux à accueillir les blessés, a indiqué la présidence.

«J’ai eu peur. J’étais compressé et nous avons mis beaucoup de temps à nous extirper de la foule» raconte au Figaro Buse, étudiante turque, les joues encore grimées de maquillage, qui reprend ses esprits dans une échoppe vendant des kebabs, avec plusieurs camarades. «Heureusement, nos amis sont indemnes» ajoute la jeune fille. «Il y a beaucoup de morts ce soir» explique Danny, le visage livide, attendant sur le trottoir un ami qui travaille dans un bar, pendant que des fêtards déguisés en Blanche Neige ou Vampire, parfois éméchées errent le long de la grande rue, dans la lumière des gyrophares d’ambulance.

La soirée avait commencé dans une ambiance joyeuse, alors qu’une foule convergeait vers cette grande artère du district de Yongsan, depuis le coucher du soleil pour célébrer Halloween pour la première fois depuis la levée des restrictions sanitaires. Une foule plus importante que lors des célébrations précédentes selon plusieurs Séoulites interrogés. «Ne venez pas, il y a trop de monde. Je vais partir d’ici» avait expliqué Juliana à son groupe d’amis, vers 22h30 heures locales, jugeant la situation oppressante.

«La France est à vos côtés», réagit Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a exprimé samedi soir «une pensée émue pour les habitants de Séoul et pour l’ensemble du peuple coréen». «La France est à vos côtés», a ajouté le chef de l’État sur Twitter. Il a également présenté ses condoléances au peuple coréen dans un autre tweet rédigé en coréen. De son côté, la Première ministre Élisabeth Borne a fait part de sa «très vive émotion».

De nombreux dirigeants internationaux ont également fait part de leur consternation. «Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et adressons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés», a déclaré dans un communiqué le président américain Joe Biden.

«Je suis terriblement choqué et profondément attristé» par cet accident «qui a pris trop de vies précieuses, y compris celles de jeunes gens qui avaient l’avenir devant eux», a déclaré pour sa part le premier ministre japonais Fumio Kishida.

Source: Figaro