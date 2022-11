#COP27: activités de la semaine du ministre de l’Environnement (Reportage Photos)

Ce vendredi 11 novembre, la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Lalya Kamara s’est entretenue avec la Directrice Générale Adjointe de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Madame Maria Helena Semedo. Les échanges ont porté sur les programmes de gestion et de restauration des sols au niveau des 11 pays de la grande muraille verte et la nécessité de soutenir une agriculture durable au bénéfice des populations locales par la formulation de projets habilitant pour le Fonds vert climat.

La Ministre a eu des audiences avec les ministres de l’Environnement du Bostwana, du Niger et du Rwanda, respectivement Mesdames, Philda kereng, Garama Saratou Rabiou Inoussa et Jeanne d’Arc Mujawamariya. Les discussions ont porté sur les partenariats potentiels entre les pays dans le domaine de l’environnement et du développement durable. L’échange d’expériences en matière d’environnement a également été abordé.

En fin de journée, la Ministre de l’Environnement est intervenue en tant que panéliste à l’évènement placé sous le thème de la construction des villes résilientes à l’ère des migrations et du changement climatique avec la participation des jeunes, organisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en coopération avec le projet Typha Combustible Construction Afrique de l’Ouest (TyCCAO).

Les discussions ont notamment porté sur le rôle de la jeunesse dans la transformation des concepts en solutions intelligentes et durables grâce à l’utilisation rationnelle des nouvelles technologies et des possibilités qu’elles offrent pour créer un environnement propice à l’innovation ; à un développement économique durable et la promotion de la résilience des villes.

La Mauritanie se joint à l’initiative Réponses climatiques pour une paix durable

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Lalya Kamara a joint la voix de la Mauritanie à l’initiative Réponses climatiques pour une paix durable (CRSP), initiée par la présidence Égyptienne de la COP27 en partenariat avec l’Union Africaine et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), initiative lancée ce samedi 12 novembre 2022.

Cette initiative a pour objectif d’intégrer le financement climatique dans les canaux de financements du maintien de la paix et d’intégrer l’adaptation dans les programmes et les stratégies de prévention des conflits pour tenir compte de l’interdépendance entre le changement climatique et les conflits.

La Ministre a pris part à un panel ministériel organisé conjointement par l’accélérateur de la Grande Muraille verte, le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), sur le renforcement et le financement de l’initiative de la Grande Muraille Verte. Cette rencontre a vu la participation des ministres de l’environnement du Niger et du Nigéria ainsi que du secrétaire exécutif de l’agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV). Les échanges ont porté sur la mobilisation des ressources et la synergie des interventions des pays sur le tracé de la GMV.

Enfin, la Ministre a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le Secrétaire Exécutif de l’Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS), Monsieur Nabil Ben Khatra, la Directrice de la Division Programmation pays du FVC, Madame Carolina Fuentes. Enfin, la Ministre a eu un entretien avec la présidente de la Région de Nouakchott, Madame Fatimetou Abdel Malick, accompagnée de Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU).

