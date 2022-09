Coopération : une délégation mauritanienne reçue par le Président de la Transition

Publié dans mali-web le 12/09/2022

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accordé une audience, ce lundi 12 septembre 2022, à Abdessalam Ould Mohamed SALEH, ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Énergie. Il était porteur d’un message de SE Mohamed Ould Cheickh El GHAZOUANI, Président de la République islamique de Mauritanie.

À sa sortie d’audience, le ministre mauritanien a confié être venu au Mali en vue de transmettre au Chef d’État malien des messages de son homologue mauritanien, ayant trait à l’Organisation de la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et à son développement.

Le Président El GHAZOUANI, par la voix de son émissaire, a adressé au Président GOÏTA « ses salutations fraternelles, sa haute considération ». Il a aussi exprimé ses vœux de prospérité et de paix au Mali et au peuple malien.

Le Chef d’État mauritanien a également rassuré la détermination de son pays à « renforcer sa coopération avec le Mali ainsi qu’avec les autres pays membres de l’OMVS en vue d’accélérer le développement de cette organisation commune dont nos pays dépendent » pour l’alimentation en eau et en énergie. « Nous l’espérons, demain pour la navigation », a-t-il rassuré.

Source: mali-web