Coopération sénégalo-mauritannienne: le président Macky Sall à Nouakchott pour une visite d’amitié et de travail de deux jours

Nouakchott, le 12 juillet 2021- Le président de la République Macky Sall et son épouse Marième Faye Sall sont arrivés, ce lundi 12 juillet 2022, à Nouakchott, pour une visite d`amitié et de travail de 48 heures.

Le président sénégalais est à Nouakchott sur invitation de son homologue mauritanien. « A l’aimable invitation de mon frère et ami le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, je suis heureux d’effectuer une visite de travail et d’amitié en Mauritanie, les 12 et 13 juillet 2021 », a annoncé le chef de l’Etat Sénégalais.

Pour ce déplacement, le chef de l’Etat est accompagné de son épouse Marième Faye Sall. A leur arrivée dans la capitale Nouakchott, ils ont été accueillis avec les honneurs par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et la Première dame, Mariem Vadel Dah.

À en croire Macky Sall, à travers cette visite, les deux pays veulent « élargir et consolider les relations historiques d’amitié, de fraternité et de bon voisinage. »

Pour ce déplacement, le couple présidentiel a voyagé, pour la première fois, à bord du nouvel avion de Commandement baptisé « Langue de Barbarie »

Makhtar C.

aDakar.com