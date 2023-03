Coopération bilatérale: Ouagadougou et Nouakchott dans la vision d’une collaboration prospère

( Nouakchott, dimanche le 19 mars 2023) La ministre ROUAMBA a rendu visite le 18 mars 2023 à son homologue mauritanien, en marge de la 49eme Session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, tenue du 16 au 17 mars 2023 à Nouakchott.

La cheffe de la diplomatie burkinabè a félicité son pair pour les conclusions pertinentes qui ont sanctionnées la fin des travaux du Conseil de l’OCI.

À son hôte, S.E.M Salem Ould MERZOUG, S.E.Madame Olivia ROUAMBA a par ailleurs fait le point de la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso et a décliné le Programme d’actions de stabilisation et de développement

adopté récemment au Burkina Faso.

S.E.M Salem Ould MERZOUG, en réponse, a signifié que la République islamique de Mauritanie comprend et partage les préoccupations du Burkina Faso. Le chef de la diplomatie mauritanienne affirme que : » il n y a pas de sécurité dans la sous régionale que dans un cadre collectif et solidaire » . » Il est de notre responsabilité à tous de relever les défis existantiels de la sécurité et du développement dans le Sahel, aggravés par les impacts du changement climatique » ajoute t-il.

Les deux personnalités ont également abordé les perspectives de la coopération. Elles ont évoqué les ressorts à actionner afin de faire prospérer le partenariat entre les deux pays. » Nous avons la volonté de porter à un haut niveau nos rapports qui sont déjà à saluer » a indiqué la cheffe de la diplomatie burkinabè.

De belles perspectives se dégagent, foi de S.E.Madame Olivia ROUAMBA qui fait remarquer que : » Les deux États ont des potentialités dans tous les domaines. Promesse réciproque a été faite d’oeuvrer à ce que toutes ces potentialités soient exploitées à souhait pour l’intérêt des deux peuples ».

Source: wakatsera.com