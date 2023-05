Contribution | Maroc : De l’isolement arabe à l’opportunisme insipide

Il suffit de lire les titres de la presse makhzénienne de ce matin pour comprendre combien celle-ci est opportuniste et se nourrit de la haine anti-algérienne. Il n’est pas étonnant qu’elle s’épanche, comme à son habitude, à s’abreuver d’imagination et de mensonges pour tenter, vainement, de diminuer de sa grandeur incontestable.

S’il est un pays arabe capable d’assumer ses positions, sans attendre rien de qui que ce soit, comme le fait l’Algérie, c’est parce qu’elle n’a jamais eu besoin de se mettre à l’ombre d’une puissance arabe ou autre, pour dire haut et fort, ce qu’elle pense et de se positionner par rapport aux grandes questions qui intéressent le monde arabe, que ce soit au sein de la Ligue des Etats arabes ou en dehors. Le Maroc a attendu que la réintégration de la Syrie soit actée durant le sommet de Djeddah pour applaudir, non pas celle-ci, mais l’Arabie Saoudite, dans une tentative d’ôter au Président Tebboune et à la diplomatie algérienne, tous ses efforts pour convaincre tous, sauf Rabat, à cet heureux couronnement.

N’en déplaise au Makhzen, le sommet d’Alger a été une réussite reconnue par tous à Djeddah, le pays hôte comme le secrétaire général de l’Organisation arabe et plusieurs autres chefs d’Etat et de gouvernements qui l’ont expressément et solennellement déclaré.

Et, si le Maroc est le seul pays à vouloir, par jalousie et dans une envie maladive, de diminuer de la présidence algérienne du sommet arabe, il faut rechercher les prétextes de cette levée des boucliers ailleurs que dans le devoir accompli et les efforts algériens de rassembler les pays arabes, unifier leur voix et parvenir à enclencher le processus inexorable du retour de la Syrie à la maison arabe.

A croire que le Maroc, à travers sa presse commanditée, jubile surtout à vouloir discréditer Alger, en vantant Djeddah, comme dans la tradition de ses mœurs diplomatiques insipides et opportunes, à la manière d’un Etat membre, par défaut, qui n’a de cette qualité que de l’aplat-ventrisme, à défaut de valeur intrinsèque assumée. Il oublie qu’il y a quelques semaines ou jours seulement, il en voulait à tous les pays arabes de soutenir le retour de la Syrie.

Drôle de manière de penser arabe et accueillir la Syrie. Grand bien lui fasse si l’Algérie, contrairement au Maroc qui l’a combattue, aura été parmi les pionniers à réclamer et plaider pour ce retour, même si cela devait se réaliser à Djeddah et non pas à Alger.

Mais il est une autre vérité qu’ignore le Maroc empêtré dans sa basse besogne de médisance, c’est que l’Algérie s’investit pour l’unité arabe et ses causes, avec la seule conviction de ses principes et non pas pour récolter quelques lauriers pour son image de marque. Celle-ci comme ses principes sont bien inviolables et intangibles que le makhzen, n’y pouvant rien pour se comparer, a toujours choisi de la ternir en vain.

Et, pendant que le Makhzen et sa propagande se font un malin plaisir à cibler l’Algérie, qu’aura-t-il fait ce Maroc pour la cause arabe sinon la vendre à son allié sioniste, trahir sa cause centrale et la désunir !

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

Source: La patrie news