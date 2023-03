Contribution

Le Maroc Inconfortable avec El-Qods

Lors de la 49ème session de la conférence des Ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui s’est tenue à Nouakchott, les 16 et 17 mars 2023, le ministre marocain des affaires étrangères, qui avait demandé, dès l’ouverture de ses travaux, la parole puis s’est ravisé pour s’abstenir, jusqu’à ce que le représentant de l’Algérie intervienne pour évoquer El-Qods, capitale de la Palestine.

La réaction autant imprévisible qu’intempestive et fébrile du MAE marocain, comme si le seul mot d’El-Qods, réveillait en lui de vieux démons.

Pendant que l’intervention du chef de la délégation algérienne s’exprimait sur une question de procédure sans même développer la position de son pays sur le sujet, et voilà que M. Bourita, monta sur ses grands chevaux pour tenter de faire étouffer une voix qui dit tout haut ce que toutes les délégations pensaient tout bas, au moment où la seconde qibla de l’Islam est l’objet d’une agression et d’une violation inédites dans l’histoire de l’oppression sioniste en Palestine.

Soulever la question d’El-Qods renvoie immédiatement au « Comité d’El-Qods » prétendument présidé par le monarque marocain pendant qu’il se trouve dans une léthargie chronique sans que son prétendu président ne prenne aucune initiative pour le réunir depuis des lustres, 1994 du siècle dernier.

La crainte de Bourita réside dans le risque que la proposition algérienne ne soulève un débat général sur l’utilité ou, plutôt, l’inutilité du Comité El-Qods, pendant que son prétendu président s’est vendu, pieds et mains liés, au sionisme à travers une normalisation qui fait la part belle à l’entité sioniste, au détriment et, de la cause palestinienne et, de la sacralité d’El-Qods Echarif : Un des sanctuaires sacré de l’Islam, étant un patrimoine spirituel et islamique commun et non négociable de tous les musulmans, puisque Allah y a transposé, dans l’un de ses miracles, le Prophète Mohamed (QSSL) pour prier aux cotés de ses anges.

L’on se souvient, ici bas, qu’un ancien ambassadeur palestinien auprès du monarque marocain a été prié de quitter, en 48 heures, son poste à Rabat, juste pour avoir évoqué la question du Comité d’El-Qods, comme si parler de ce lieu saint de l’Islam ne relevait que du bon vouloir du monarque marocain et l’accuserait de fainéantise.

Il est interdit au Maroc d’évoquer son mutisme et sa mise en veilleuse juste pour plaire à son nouvel allié sioniste et, surtout, ne pas l’incommoder car cela signifie, aux yeux du Makhzen, une sorte de blasphème à l’émir des « Mouminines ».

Que Bourita, lors de la conférence des MAE de l’OCI, a voulu étouffer la question sans se rendre compte qu’il fut la risée de toutes les délégations, y compris palestinienne, lesquelles, par respect au pays hôte, se sont poliment abstenus de parole.

Mohamed El-Abassi, ancien diplomate

Source: lapatrienews.dz