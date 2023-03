Contribution. 19MARS VICTOIRE DE LA RÉVOLUTION DE NOVEMBRE 1954 ET DU” DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D’EUX MÊMES “

Le 19 Mars représente la fête de la Victoire de l’Algérie sur la France coloniale après 132 années d’occupation.

Le grand mérite de cette victoire revient à la glorieuse révolution de novembre 1954 qui incarne notre idéal unitaire, qui est le socle de nos solidarités et le cadre privilégié de notre action collective.

La guerre de libération nationale, la bataille et la résistance pour chasser le colonialisme français barbare, féroce et inhumain hors de nos frontières, a été dure et arrachée au prix de lourds sacrifices

Ainsi en toute franchise et mérite il faut souligner que la victoire fut le couronnement d’un très long combat libérateur, de lutte, de résistance, de lourds sacrifices consentis par le peuple Algérien entier et par son avant garde les valeureux moudjahidines et les glorieux millions de martyrs chouhada qui ont combattu en toute fierté et dignité pour arracher la victoire et l’indépendance totale de l’Algérie. ,

Dans ce cadre, il faut aussi rendre hommage â la délégation algérienne aux négociations d’evian conduite par Krim Belkacem, une équipe homogène qui a marqué de son empreinte l’histoire de l’Algérie par la justesse de leur combat libérateur, leurs qualités morales et intellectuelles et leur fidélité rigoureuse et loyauté indéfectible à la patrie. Agissant, conjuguant et coordonnant les efforts politiques, diplomatique et militaire ,à aucun moment ils ont abdiqué, Ils ont négocié avec foi en toute fierté et dignité avec détermination farouche , ne cédant en rien sur les principes de la révolution de Novembre traduisant en actes concrets les aspirations profondes et légitimes du peuple Algérien à travers la consécration et la concrétisation rappelons le encore une fois, des principes fondamentaux mentionnés dans la déclaration du 1er Novembre 1954 qui sont:

L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE

L’UNITE NATIONALE

L’INDÉPENDANCE TOTALE

La délégation algérienne aux négociations d’Evian à laissé pour l’éternité une ligne de conduite citoyenne noble d’humble défenseur des droits de l’homme et des peuples.et de militants anti colonialiste. Car ce fut aussi la victoire des droits des peuples à disposer d’eux mêmes et la victoire du droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination des peuples colonisés et la consécration du référendum libre régulier et sans contrainte comme solution historique consensuelle pour beaucoup de pays africains ex colonisés confirmant ainsi la dimension Africaine de la Révolution de Novembre.

En ce 19Mars journée nationale de la Victoire je suis fier de leur fidélité et ténacité patriotique par amour profond à l’endroit de la patrie et je m’honore de leur combat et engagement exemplaire, je m’incline devant leur courage, leur loyauté indéfectible, leurs sacrifices et pour les idéaux qu’ils ont défendu.

Ils ont ainsi pris date avec l’histoire qui sera toujours là pour témoigner et enregistrer la noblesse de leur engagement et contribution â l’indépendance de l’Algérie.

Avant de conclure ma contribution citoyenne de reconnaissance, je reprend et met en relief une citation chère et noble d’un des chefs historiques de la glorieuse révolution de novembre, le chahid combattant pour la liberté, l’indépendance et le devenir de l’Algérie, il s’agit du chahid Larbi Ben Mhidi et son historique citation :METTEZ LA RÉVOLUTION DANS LA RUE ET ELLE SERA REPRISE ET PORTÉE Â BRAS LE CORPS PAR LE PEUPLE ALGÉRIEN .

En cette journée commémorative de la fête nationale de la Victoire de la Révolution Algérienne â l’instar de tout le peuple Algérien en tant que militant des droits de l’homme et des peuples et acteur de la société civile et citoyen Algérien fier de l’être, le le clame ouvertement haut et fort je porterai avec toutes mes capacités et à bras le corps en toute circonstance avec fierté et dignité et fidélité la révolution de novembre et je combattrai de toutes mes forces pour l’intégrité de l’Algérie, pour l’unité nationale sacrée et pour la consolation de l’indépendance de notre chère Algérie forte unie stable terre de liberté et de dignité et pour la décolonisation totale de l’Afrique.

Notre message citoyen à tous ceux qui veulent avoir des relations normales avec l’Algérie, la Première exigence est le respect des Algériens et de leur souveraineté et de bannir à jamais l’esprit et la pratique coloniale.

Vive l’Algérie et gloire à nos Martyrs

Mahreze LAMARI militant des droits de l’homme et des peuples

