Contrebande et commerce frontalier : La Tunisie et Libye resserrent leur coopération

La Tunisie et la Libye annoncent le dispositif de communication instantané pour améliorer l’échange d’informations dans la lutte contre la contrebande et les infractions douanières.

Cet accord vise à harmoniser les procédures et à renforcer la transparence entre les deux pays.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des conclusions de la réunion de la commission technique mixte tuniso-libyenne.

Parmi les mesures concrètes adoptées figure l’instauration d’un document unifié pour les opérations d’importation, d’exportation et de transit, accompagné des justificatifs nécessaires.

Les discussions ont également porté sur les moyens d’améliorer la coopération douanière, de fluidifier la circulation des voyageurs et de dynamiser les échanges commerciaux.

Les deux parties ont examiné les difficultés liées à l’identification de l’origine des produits et des marchandises, un enjeu clé pour lutter contre les fraudes.

Sur le plan de la formation, Tunis et Tripoli ont convenu d’établir un programme de recyclage destiné à renforcer les compétences des agents des deux côtés de la frontière.

Une attention particulière a été accordée à la révision de la liste des marchandises étrangères exemptées de transit entre la Tunisie et la Libye.

Enfin, les deux délégations ont évoqué les modalités pour relancer le point de passage commun de Ras Jedir, un dossier crucial pour le commerce transfrontalier.

