Consultation à la hauteur du challenge

Chacun sait que le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a invité les partis nationaux à les consulter sur le dossier du processus électoral qui nécessite une révision urgente, qui fera l’objet d’un accord entre toutes les composantes de l’échiquier politique national. Cela ne mènera pas au résultat souhaité, surtout pour les partis d’opposition.

Aujourd’hui, en moins de trois mois, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a publié un communiqué de presse exhaustif qui rassemble tous les sujets pendants liés à l’élection nationale.

Un processus de consensus quasi parfait qui satisfait tout le monde et considère chaque partie loin du tumulte des opportunistes et des rebelles en quête de paix sociale et d’unité et de cohésion de ce peuple.

Un accord historique qui trace la voie d’une démocratie nationale mature, visant à donner à chacun la possibilité d’y contribuer sans exagération ni négligence. Ceci vient à l’appui de la vision sage et consciente de Son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et de son gouvernement, judicieusement incarné par le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. En fait, cela s’ajoute à la liste des grandes réalisations récentes de ce pays. Consultation à la hauteur du challenge.

Mohamed Lemine Chamekh

Professeur d’université