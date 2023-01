Congrès du Polisario: annonce de la liste définitive des membres du Secrétariat national

📽🇲🇦🇪🇭 | #Saharaoccidental : au Front #Polisario, la pression monte pour « intensifier la guerre » contre le #Maroc. Deux ans après la rupture du cessez-le-feu avec Rabat, Brahim Ghali a été réélu à la tête du mouvement du libération lors de son 16ème congrès. #Marocgate pic.twitter.com/7YvHRYPtlu — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) January 23, 2023

Dakhla, 23 jan 2023 (SPS) La commission électorale du 16e Congrès du Front Polisario tenu à Dakhla dans les camps des réfugiés sahraouis, a annoncé, à une heure tardive de la nuit de dimanche, les résultats définitifs de l’élection des membres du Secrétariat national du Front Polisario, et ce, lors de la séance de clôture des travaux de ce rendez-vous.

La commission a dévoilé la liste des vainqueurs du deuxième tour, au nombre de 25 sur un total de 75 candidats à ce poste, tandis que les résultats du premier tour ont penché en faveur de deux candidats qui ont obtenu le quorum conformément auA statutA du Front Polisario.

M. Brahim Ghali été reconduit au poste de SG du Front Polisario lors des travaux du congrès après leur prolongation de deux jours supplémentaires puis de 72 heures.

Pour rappel, plus de 2000 congressistes et 300 personnalités d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Europe prennent part au 16e congrès du Front Polisario dont les travaux se sont ouverts le 13 janvier dernier.

Voici à présent la liste des membres du Secrétariat national:

01- Abdelkader Taleb Omar

02- Loud Dafa (nouveau)

03- Labib Mohamed Abdelaziz (nouveau)

04- Abba Ali Hamoudi (nouveau)

05- Mrabih Almami Addai

06 – Mohamed Akeik

07- Mohamed Sidati

08- Maryam Salek Hmada

09- Ahmed Abdi Lahbib (nouveau)

10- Sid Ahmed Aliyat (nouveau)

11- Mustafa Mohamed Ali

12- Khatri Addouh

13- Hassan Bouchalga (nouveau)

14- Sidi Mohamed Omar

15- Bashir Mustafa Sayed

16- Mohamed Lamin Buhali

17- Hamma Salama

18- Mohamed Salem Ould Salek

19- Adda Brahim Ahmeim

20- Bushraya Bayoun

21- Mansour Omar

22- Mohamed Lamin Ahmed

23- Fatma Mahdi

24- Azza Babbih

25- Maalouma Larabas (nouveau)

26- Nguiya Salem Daf (nouveau)

27- Khira Bullahi. (SPS)