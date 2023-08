Conférence de presse conjointe FPC-RAG

Selon des informations émanant du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, le Ministre projetterait d’examiner les cas de dossiers, en souffrance, pour une demande de reconnaissance légale, en tant que partis politiques.

À ce propos,

Les FPC et le RAG rappelent au ministre :

1- leur demande de reconnaissance exprimée depuis déjà plusieurs années auprès du Ministère. Les FPC et le RAG ayant remplis toutes les conditions prescrites par la loi espèrent voir, enfin, l’arbitraire qui les frappe levé.

D’autres rumeurs colportées laissent entendre que le pouvoir chercherait les voies et moyens, pour sauver ses alliés, frappés par la loi qui dissout les partis ayant obtenus moins de 1 % des suffrages exprimés lors des élections.

Nous attirons l’attention des pouvoirs publics qu’une loi doit être impersonnelle et neutre et non confectionnée à la carte… La loi est faite pour être appliquée et non changée au gré des humeurs de ceux qui nous gouvernent. « A cet égard, les deux poids et deux mesures appliqués à la loi relative à la reconnaissance des partis politiques sont assez éloquents ».

Nous –FPC et RAG– soutenus par le droit pour s’être conformés à la loi, exigeons donc une reconnaissance légale pleine et entière.

2- Le RAG et les FPC pour faciliter un jeu démocratique transparent, invitent le gouvernement à supprimer cette prérogative du ministre de l’Intérieur qui en fait un homme tout-puissant qui choisit, à sa guise, de reconnaître ceux qui font allégeance au pouvoir ou de punir ceux-là qui s’y refusent.

– Nous souhaitons, par ailleurs, la suppression du principe d’autorisation administrative, illégale, pour la tenue de réunions dans des endroits privés, comme les sièges ou les hôtels qui sont des lieux privés.

– Appelons l’ensemble des forces vives du pays, partis politiques progressistes, société civile, Personnalités indépendantes, à se ressaisir, pour comprendre « que la lutte en ordre dispersé (face aux régimes militaires déguisés en prédateurs) n’a pas d’autres effets que la défaite pour tous ».

3- Le RAG et les FPC remercient tous ceux qui ont répondu présent à cette conférence de presse, en solidarité, à notre juste cause.

FPC et RAG

Nouakchott le 31 août 2023