Conférence à l’univ. de Harvard sur les changements climatiques Conférence à l’université de Harvard sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire en Mauritanie

L’ambassadeur, représentant permanent de la Mauritanie auprès des nations unies, Sidi O. Mohamed Lagdaf, a animé une conférence devant les étudiants de l‘université Kennedy de Harvard, à Boston, aux USA, consacrée aux impacts des changements climatiques auxquels fait face son pays et les efforts déployés par le gouvernement pour les atténuer.

Cette conférence, qui s’inscrivait dans le cadre d’un dialogue interactif avec les étudiants, a permis à Ould Mohamed Lagdaf de présenter une conception des efforts multilatéraux de la Mauritanie pour lutter contre le changement climatique en adhérant aux accords internationaux et les organisations qui en découlent.

Le diplomate mauritanien a évoqué, devant les étudiants, l’implication de la Mauritanie dans les efforts de la transformation énergétique ces dernières années et qui l’ont amené à préparer l’exploitation de l’hydrogène vert comme énergie renouvelable de substitution qui fera du pays le premier producteur mondial de l’énergie de l’avenir.

L’ambassadeur a par ailleurs évoqué les problèmes de la sécurité alimentaire à laquelle le monde est confronté, à cause des changements climatiques et les crises mondiales actuelles, considérant qu’ils impactent directement le processus d’approvisionnement et d’exportation.

Il a partagé avec les étudiants de l’université américaine les efforts de son pays destinés à assurer l’autosuffisance alimentaire, qui se sont concrétisés récemment par la campagne agricole qu’a lancée le président mauritanien, Mohamed O. Cheikh El Ghazouani.

Source: Sahara medias