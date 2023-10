Condoléances de Monsieur Ahmed Ould Bettar à la suite du rappel à Allah de la mère du Dr Mohamed Ould Bebaha, paix à son âme

«La connaissance de l’Heure est auprès d’Allah ; et c’est lui qui fait tomber la pluie salvatrice ; et il sait ce qu’il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu’il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est Omniscient et parfaitement Connaisseur.» (Coran)

Ahmed Ould Bettar, directeur du site Rapide info présente ses condoléances les plus attristées au Dr Mohamed Ould Bebaha, directeur du CNORF et à tous les membres de la famille généreuse Ehl Bebaha, grands, jeunes et petits et à tous les Trarzois, en particulier aux habitants d’Iguidi, à la suite du décès de la défunte, la pardonnée par Allah Inchallah,mère du Dr Mohamed Ould Bebaha.

Ahmed Ould Bettar et toute l’équipe du site partagent avec la famille de la défunte et tous les habitants du Traza en cette douloureuse circonstance cette peine, inscrite dans le destin imparable d’Allah, implorant le Créateur de lui accorder réconfort et compassion.

Ils prient enfin Allah le Tout Puissant d’accueillir la défunte en son sein Paradis. Amine.

« O âme qui est au repos, retourne à ton Seigneur, satisfaite, satisfaisante, alors entre au sein de mes serviteurs, et entre dans mon jardin ! » (Coran)

Nouakchott : dimanche 15 octobre 2023