Condoléances à la famille de Ethmane OULD BIDIEL

Ethmane OULD BIDIEL est mort le 23 janvier 2023. Ce décès constitue une perte immense pour sa famille d’abord, ensuite pour la communauté haratine et enfin pour la Mauritanie. Le défunt était professeur de philosophie, grand militant des droits de la personne, un intellectuel dont la plume est l’une des meilleures de son pays. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire ses nombreux articles.

Il était ferme dans ses convictions à savoir le combat contre l’esclavage et le racisme. Il n’a jamais trahi la cause haratine. Pour paraphraser Frantz Fanon, Ethmane OULD BIDIEL avait découvert sa mission et l’a accomplie. En effet c’est ce qui est demandé à toute génération ou à un membre de celle-ci.

Je saisis cette triste occasion pour présenter à sa famille restreinte et élargie mes condoléances les plus attristées

Inna Lilahi We inna ilaihi rajioune

27/01/2023

Président de AHME

Mohamed Yahya OULD CIRE