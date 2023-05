Concertation de la police nationale s’impose !

L’efficience, l’intégrité, la justice et la discipline doivent être au menu de cette journée !

Je suggère une journée de concertation des grands responsables de la Police nationale qui doivent se tenir très rapidement. Cette concertation doit réunir tous les hauts responsables de la Police, aux fins de l’élaboration d’une stratégie nationale et de nouvelles méthodes de travail qui permettront d’atteindre l’un des objectifs de développement instruits par le président de la République. Il s’agit notamment de la restauration de la sécurité et le vivre-ensemble à court terme avec les forces de l’ordre et la population dans les quartiers et partout.

Le Premier ministre, doit également honorer de sa présence à l’ouverture de cette concertation. Le premier ministre doit indiquer qu’un tel objectif nécessitera la mise en œuvre de cinq principes, entre autres, « l’efficience, la sagesse, l’intégrité, la justice, et la discipline », surtout dans le cadre de la redynamisation de notre pays. Toutefois, la restauration des disciplines dépendra des actions de maîtrise de la part des responsables envers leurs subordonnées ; et ce principe de prise de responsabilité doit être acquis de la base et à tous les niveaux.

Le Premier ministre, notamment, prendra l’exemple de la technicité à utiliser dans la mise à disposition des éléments de la force de l’ordre dans chaque zone classée en rouge, en fonction du taux d’insécurité enregistré. « Les forces de l’ordre doivent y être renforcées. »

La Police nationale est notamment chargée de la sécurité en milieu urbain, ce qui n’empêche en aucun cas l’ouverture aux collaborations avec les autres entités responsables de ladite sécurité.

Voilà pourquoi, les autres membres du gouvernement en charge de la sécurité et de sa mise en œuvre ainsi que de l’application de la loi, à savoir le chef d’Etat à la gendarmerie nationale et le ministre de la Justice, doivent aussi être de la partie pour assister à cette journée de concertation.

La restauration de la paix et de la sécurité s’avère être la première alternative qui garantit le retour de la confiance entre les forces de l’ordre et la population et le peuple. Ainsi, je suggère au Premier ministre d’ insister sur la réforme de la gouvernance en citant particulièrement la lutte contre la corruption, car force est de reconnaître, en parlant de corruption, que les agents de Police y sont souvent tentés, laissant ainsi prévaloir toute forme d’abus. « Pour cette réunion, je suis confiant en de nouvelles visions qui permettront de réparer les erreurs du passé. »

Abdoul Aziz DEME