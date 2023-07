Communiqué : Voyages et crise climatique, tourisme, éducation et durabilité en partenariat avec l’Europe. | futureafrique

Communiqué : Voyages et crise climatique, tourisme, éducation et durabilité en partenariat avec l’Europe. | futureafrique

Le projet WeMED_NaTOUR a été mis en place dans le but de favoriser le développement de l’économie bleue en proposant des circuits touristiques durables pour le secteur du tourisme éducatif. Ce programme permet également aux petites et moyennes entreprises du bassin méditerranéen occidental de se perfectionner en matière de compétences écologiques grâce à un programme de renforcement des capacités.

Le projet WeMED_NaTOUR, se concentre sur le tourisme maritime et côtier pour les générations futures. C’est l’un des projets phares co-financés par l’UE, intégré au programme EMFAF, avec une coordination assurée par X23 Srl, une organisation privée de recherche et de soutien aux entreprises basée en Italie.

Il est mis en œuvre en collaboration avec un groupe de partenaires, notamment ENIT (Italie), l’Organisation Internationale du Tourisme Social – ISTO (Belgique), le Cluster Marin des Baléares – BMC (Espagne), Travel Without Plastic – TWP (Espagne), l’Autorité Nationale du Tourisme du Portugal – TDP (Portugal) et l’Office National du Tourisme de Mauritanie – ONTM (Mauritanie).

L’objectif principal est d’accroître les compétences des petites et moyennes entreprises du secteur touristique du bassin méditerranéen occidental en matière de durabilité, bien que ce ne soit pas le seul objectif du projet. En effet, il vise également à concevoir des solutions de voyage novatrices, transnationales, responsables et hautement expérientielles pour le secteur du tourisme éducatif, en harmonie avec la Stratégie de l’Économie Bleue.

Le projet se concentre donc sur le segment en pleine expansion du tourisme éducatif, qui offre également une excellente opportunité pour stimuler le tourisme en dehors des périodes de pointe. Les principaux bénéficiaires de ces offres touristiques seront les écoles et les étudiants, avec une attention particulière portée aux groupes d’âge de 6 à 10 ans, de11 à13ans et de14à16 ans.

Parmi les objectifs du programme figurent également la promotion de l’innovation et de la numérisation dans le secteur touristique, afin de favoriser la croissance économique et l’emploi dans la région méditerranéenne. En outre, le programme vise à améliorer l’environnement commercial pour les petites et moyennes entreprises du secteur touristique, à mobiliser des investissements, à renforcer les aspects socio-économiques et à diversifier l’offre touristique.

Le programme de développement des compétences ne se limite pas aux petites et moyennes entreprises. En réalité, les forfaits de voyage sont spécifiquement conçus pour être directement intégrés à l’éducation : un plan éducatif a été élaboré, que les enseignants pourront mettre en œuvre avant, pendant et après le voyage pour enrichir davantage l’expérience des participants.

Le principal objectif est de sensibiliser à des concepts essentiels tels que l’éco-soutenabilité dans le tourisme, la responsabilité de chaque voyageur envers la destination qu’il visite, l’économie verte, la lutte contre la crise climatique et la préservation de l’identité culturelle.

Le programme de formation est prévu pour débuter en octobre 2023 et l’inscription est gratuite. Les personnes intéressées doivent s’inscrire via la page dédiée sur le site web du projet : www.euwemed-natour.eu/CapacityBuildingSignup.

Entre décembre et janvier, des ateliers locaux seront lancés en Italie, Mauritanie, Portugal et Espagne, dans le but d’impliquer l’ensemble des parties prenantes locales et des communautés dans les lieux touristiques où les voyages pilotes seront organisés.

Pour obtenir des informations détaillées, veuillez consulter le site web officiel du projet : www.euwemed-natour.eu.

