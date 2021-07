Communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres

Nouakchott, 30/06/2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 30 Juin 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie a présenté une communication relative au Programme de Transformation du secteur de l’électricité.

Cette communication passe en revue les défis du secteur de l’électricité et présente les grandes lignes d’un programme ambitieux d’assainissement et de transformation dudit secteur afin de lui permettre de jouer son rôle de catalyseur de développement économique et social du pays .

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la problématique de l’urbanisme à Nouakchott.

La présente communication a pour objet de présenter la problématique liée à l’urbanisme de la ville de Nouakchott, les solutions proposées conformément aux orientations stratégiques du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) à l’horizon 2040.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:

Ministère de la Justice

Cabinet du Ministre

Monsieur Ahmed Haroun Cheikh Sidiya, conseiller technique du Ministre, est mis fin à ses fonctions.

Ministère de l’Agriculture

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission : Mohamed Nemine, précédemment conseiller technique chargé du CILSS

Conseiller Technique Chargé des Filières Agricoles et de la Protection des Végétaux : Adama Abdellahi Barry, titulaire d’un doctorat en protection des végétaux,

Conseiller Technique Chargé de la Formation et de la Recherche Agricole : Mohamed Moctar Ould Sidi Mohamed, Ingénieur agronome.

Conseiller Technique Chargé de l’Agroéconomie : Moulay M’hamed Moulay Ahmed, précédemment Conseiller Technique chargé de la Formation et de la Recherche Agricole.

Conseiller Technique chargé du CILSS: Mohamed Ould Ahmed Bennane Ingénieur Agronome, précédemment cadre au cabinet du Ministre.

Inspections Interne

Inspecteur : Taleb Ely Ould Taleb Ahmed, précédemment Directeur de l’ex direction Statistiques et informations agricoles.

Cellule Chargé de Communication

Coordinateur : El Ghoutoub Mohamed Abdellahi Bellil, titulaire d’une maitrise en civilisation et médias.

Administrations Centrale

Direction de la Planification, des Statistiques, de la Coopération et du Suivi-évaluation

Directeur : Abdellahi Baba Zeyad, précédemment directeur des Stratégies, de la Coopération et du Suivi-évaluation.

Direction du Développement des Filières Agricoles

Directeur : Baba Ahmed Neghra, précédemment même poste.

Direction de la Protection des Végétaux

Directeur : Sidi Mohamed El Ghassem, précédemment Directeur Général du Ferme M’pourié.

Direction de l’Aménagement Rural

Directeur : Sidi Mohamed M’Kheitir, précédemment même poste.

Direction des Affaires Administrative et Financières

Directeur : Baba Cheikh Sid’Ahmed, précédemment même poste

Etablissement Publics

Ferme M’Pourié

Directeur Général : Khatri Ould Attigh, précédemment Délégué Régional du Trarza.

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission: Jemal Oumar, titulaire d’un DEA en histoire contemporaine de l’Université du Caire

Direction des Ressources Humaines

Directeur Adjoint: Alassane Amadou Daff, précédemment Directeur Adjoint des Affaires Administratives et Financières

Direction des Affaires Administratives et Financières

Directeur: Baba Ould Abdellhi, précédemment Directeur Adjoint des Ressources Humaines

Directeur Adjoint: Cheikh Limam Mohamed El Hassen, précédemment chef service des moyens généraux

Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille

Cabinet du Ministre

Conseiller Technique chargé des Affaires Juridiques: Ahmed Ould Messoud, précédemment Substitut du Procureur près la Cour Suprême.

Administration Centrale

Direction des Ressources Humaines

Directeur: Yahfdhou Ould El Hassen Ould ELmouhab, titulaire d’un DESS en Psychothérapie.