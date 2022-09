Communiqué du Regroupement des institutions médiatiques indépendantes.

Le regroupement des médias indépendants condamne et dénonce ce qu’a fait l’un des syndicats de presse connu sous le nom de l’Union des institutions de la presse privée en adoptant le nom du « regroupement « des institutions indépendantes au lieu de (de l’Union) et en utilisant le nom dans la propagande qui ne sert pas le regroupement, dont le but est de déformer son image et l’engager dans une lutte pour laquelle le regroupement n’est pas concerné.

Sur cette base, le Regroupement des medias indépendants se démarque de cette déclaration et revendique son droit contre le responsable de l’Union des institutions de presse privée, lequel était à l’origine de cette déclaration publiée au nom de notre Rassemblement.

Le bureau exécutif confirme qu’il donnera suite à la déclaration devant la justice et les institutions : la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel et le ministère de la Culture.

Il déposera une plainte pour insulte contre lui devant le tribunal.

Exploiter le nom du Rassemblement qui regroupe plus de quatre-vingts médias indépendants, présent sur-le-champs, connu pour son professionnalisme et son implication dans une affaire dont il n’est pas partie prenante, est un acte non-professionnel et immoral.

Le Bureau exécutif du Rassemblement des institutions médiatiques indépendantes.