Communiqué du Conseil des ministres, mercredi 31 mai 2023

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 31 mai 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté le Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Kiffa et de sa périphérie, dans la commune de Kiffa, moughataa de Kiffa, wilaya de l’Assaba.

Ce projet de décret a pour objectif l’adoption du plan de lotissement de la ville de Kiffa qui vise l’aménagement de la ville de manière ordonnée, tenant compte des critères indispensables à son fonctionnement et l’instauration d’un cadre de vie adéquat, garantissant la sécurité, la quiétude pour l’ensemble des populations, la préservation et la protection de l’environnement et des paysages, dans un contexte de forte pression migratoire des populations rurales, causant une urbanisation diffuse et créant des quartiers d’habitat spontané dans certaines parties de la ville.

Ce plan de lotissement se compose de trois zones de restructuration, d’extension et de non constructible et couvre une superficie globale de 12.157 hectares, comprenant :

‐ Une superficie habitable estimée à 9.363 hectares ;

‐ 8.639 blocs restructurés ;

‐ 10.764 parcelles à usage d’habitation, d’une superficie de 400 m2 dans la zone d’extension ;

‐ Des parcelles réservées à des équipements publics qui couvrent une superficie de 339 hectares ;

‐ Une voirie couvrant une superficie de 2.380 hectares ;

‐ 34.606 bâtis constatés ;

‐ 9.284 clôtures existantes ;

‐ 8.709 bâtis touchés par la restructuration ;

‐ 8.157 clôtures touchées par la restructuration.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

AMI