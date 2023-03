Communiqué de presse de l’Ambassade d’Algérie à Nouakchott

Le 24 mars 2023

Incarnant les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères et voisins, trois avions-cargos militaires sont arrivés à Nouakchott, ce matin, chargés de 96 tonnes d’aide alimentaire pour une large consommation (riz, huile, sucre, lait, pâte, pommes de terre, oignons et autres…), présentée par le Croissant-Rouge algérien, au profit de la Commissariat de la Sécurité Alimentaire à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

L’acheminement de cette aide au Commissariat de la Sécurité Alimentaire a été supervisé par Son Excellence l’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, M. Mohamed Ben Attou, en présence de la Commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Toutou mint Khatri.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’Algérie à l’appui des efforts du Commissariat de la sécurité alimentaire pour alléger les souffrances des familles nécessiteuses en ce mois béni.

Ce intervention reflète également la profondeur des liens humains et fraternels entre les deux pays frères, ainsi que la volonté des gouvernements des deux pays de renforcer ces liens et de promouvoir les valeurs de solidarité entre eux.