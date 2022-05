COMMUNIQUE de PRESSE/ COLLOQUE :  Autour de la musique maure azawan

L’Institut français de Mauritanie vous présente le colloque Michel Guignard organisé avec le Centre de recherche et d’études sur l’Ouest saharien et en partenariat avec l’université de Nouakchott Al Aasriya et le ministère mauritanien en charge de la Culture.

À l’occasion de la parution de la traduction en arabe de l’ouvrage de Michel Guignard Musique, honneur et plaisir au Sahara, l’Institut français de Mauritanie (IFM) et le Centre de Recherche et d’Etude sur l’Ouest Saharien (CEROS) s’associent pour organiser – en partenariat avec le Ministère de la Culture et l’Université de Nouakchott Al Aasriya – un colloque sur la notion d’azawan, les 10, 11 et 12 mai 2022.

Autour d’une approche scientifique pluridisciplinaire complétée par des éclairages apportés par des musiciennes et musiciens professionnels, ce colloque se propose de questionner les fondements théoriques de la musique traditionnelle maure, comme support pour une réflexion sur les enjeux et perspectives contemporaines de sa pratique.

Source : Gérard CAIRET, Deuxième Conseiller

Ambassade de France en Mauritanie