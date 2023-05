Communiqué de presse : Coalition CVE/VR – CVE / AJD/MR

Communiqué de presse

Dans la perspective du deuxième tour des élections municipales, législatives et régionales du 27 mai prochain, la Coalition CVE/VR – CVE, réunie sous la bannière de l’AJD/MR, appelle ses militants et sympathisants à se mobiliser davantage et à redoubler d’efforts pour faire passer ses candidats encore en lice dans certaines circonscriptions tant à l’intérieur (Département de Bababé) qu’à l’extérieur du pays (Amérique du Nord).

La Coalition appelle par ailleurs ses électeurs à soutenir les listes de Tawassoul partout où elles sont restées en lice pour faire barrage au parti au pouvoir et à ses satellites de la majorité. En revanche, concernant la zone Europe, la Coalition ne formule aucune consigne de vote.

Nouakchott le 22/05/2023

La Cellule de Communication