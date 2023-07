Communiqué: Banque Centrale de Mauritanie

La Banque Centrale de Mauritanie tient à informer tous les citoyens que le billet de banque de 50 ouguiyas récemment émis est disponible en trois substrats. Ceci fait partie d’un test visant à déterminer le substrat le plus résistant et adapté au climat du pays, ainsi qu’aux habitudes des utilisateurs de monnaie.

La première série commence par la lettre A hybride. Elle se compose d’une couche de polymère couverte par deux feuilles de coton et comporte un fil de sécurité dont seule une partie est visible.

La deuxième série commence par la lettre B constituée d’un billet en coton soutenu qui présente deux formes (un billet comme les autres et un billet avec un « Spark » 50 granulé avec une légère distinction au niveau du fil de sécurité).

Quant à la série commençant par la lettre C, elle est constituée d’un billet hybride : en coton couvert des deux côtés par du polymère.

Toutes ces variantes, produites selon les dernières technologies, présentent des caractéristiques distinctes en termes de durabilité et sont dotées de dispositifs de sécurité de haute qualité tels que l’image en filigrane, le fil de sécurité intégré ou visible, la taille douce etc. Leur contrefaçon est donc difficile.

Toutes ces variétés sont valides et garanties par la Banque Centrale.

