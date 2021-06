Communication sur les causes de l’insécurité et les mesures susceptibles d’améliorer la situation

Nouakchott, 09/06/2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 09 Juin 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant nomination du Président Conseil National pour le Dialogue Social.

-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole d’Hôtellerie et Tourisme.

-Projet de décret portant nomination du Président est des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale de l’Action Sociale.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté les deux communications suivantes :

– communication relative à la situation intérieure ;

-communication relative à la problématique de la sécurité urbaine mesures urgentes et perspectives.

La présente communication a pour objet de dresser un état des lieux de la situation sécuritaire, notamment les causes du phénomène d’insécurité en milieu urbain et de proposer des mesures à court, moyen et long terme susceptibles d’améliorer la situation.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:

Ministère l’Intérieur et de la Décentralisation

Secrétaire Générale : Zeineb Ehmednah Touif, précédemment Secrétaire Générale du Ministère du Développement Rural.

Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel

Secrétaire Général : Beytallah Oula Ahmed Lesswed, précédemment, Directeur Général de l’Agence d’Emploi.

Etablissements Publics

Institut Supérieur des Etudes et Recherches Islamiques (ISERI)

Directeur : Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, précédemment Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF).

Ministère des Finances

Cabinet de Ministre

Conseiller : yahya Sadvi, Directeur des Finances Locales.

Conseillère : Sarah Lebatt, précédemment Responsable à l’Agence Nationale des Etudes et du Suivi des Projets.

Conseillère : Jamila Sedena, précédemment Directrice du Commerce Extérieure .

Inspection Général des Finances

Inspecteur Général des Finances : Mohamed Cheikh Sidi Mohamed, précédemment, Directeur de la Dette Extérieure.

Inspecteur Général des Finances : Mohamed Abdallahi Mohamed Salem (Mah), précédemment Inspecteur Général Interne au Ministère de l’Economie et de l’Industrie.

Inspecteur Général des Finances : El Housseine Mohamed Baba, précédemment Conseiller au Ministère de l’Economie et de l’Industrie.

Inspecteur Général des Finances : Ahmed Yacoub Cheikh Sidiya, précédemment Directeur au Ministère de l’Economie et de l’Industrie.

Inspecteur Général des Finances : Nouey Cheikh, précédemment Inspecteur vérificateur à l’Inspection Générale des Finances.

Direction Général du Budget

Directeur Général : Saad Bouh Ragad, précédemment Directeur de la Préparation des Lois de Finances.

Direction de Préparation des Lois de Finances

Directeur : Mohamed Salem Deddi, précédemment Directeur Adjoint.

Directeur Adjoint : Gowtiel Djebe, précédemment Chef de Service à la même Direction .

Direction des Dépenses Communes

Directeur : Cheikh Tourad, Directeur Adjoint de Prévisions, Etudes et Coopération.

Directeur Adjoint : Mohamed Issa Ahmedehya, Chef de Service Direction Général des Domaines.

Direction de la Soldes et des Pensions

Directrice : Fatimetou Mourad, précédemment Inspectrice au Ministère du Développement Rural.

Directeur Adjoint : Baye Abdallahi, précédemment vérificateur à la Direction Générale du Trésor.

Direction Général de Trésor et de la Comptabilité Publique

Direction des Normes Informatiques

Directeur Adjoint : Youssouf Mohamed, précédemment Chef de Service à la même Direction.

Direction des Finances Locales

Directeur : Ahmed Hassan, précédemment Directeur Adjoint.

Directeur Adjoint : Ismael Lemhba, précédemment Chef de Service à la même Direction.

Direction Générale des Impôts

Directeur Général : Moctar Sad, précédemment Directeur Général du Budget.

Directrice Générale Adjointe : Roughaya Mohamed Saleh, précédemment Directrice de la Centralisation de la Comptabilité.

Conseiller du Directeur Général des Impôts : Zakaria Diarra, précédemment Inspecteur Vérificateur à l’Inspection Générale des Finances.

Direction de la Centralisation de la Comptabilité et de l’Appui au Recouvrement

Directeur : Hamada Hassene Fall, précédemment Chef de Service à la Direction Générale des Impôts.

Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat

Direction des Domines

Directeur : M’hamed Boubout, précédemment Inspecteur Général des Finances.

Direction de Previsions et des Etudes et de la Coopération

Directeur : Fall Khayar, précédemment Directeur de Contrôle des Assurances.

Directrice Adjointe : Amina Sid’Ahmed, précédemment Chef de Service à la Tutelle Financière.

Direction de la Dette Extérieure

Directeur : Niang Idrissa, précédemment Inspecteur Général des Finances.

Direction du Contrôle des Assurances

Directeur : Adlel Kader Dadde, précédemment Directeur Général Adjoint des Impôts.

Ministère de la Transition Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Sidi Ould Moulaye Zeine, précédemment Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des TICs.

Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Abdoul Mamadou Barry, précédemment Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission :

-Tall Ousmane, précédemment Secrétaire Général au même ministère.

-Moukelthoum Mint Mohamed Salek, précédemment Directrice Générale Adjointe de la SOMELEC.

Etablissements Publics

SOMAGAZ

Directrice Générale : Khadijetou Mint Bouka

Ministère de l’Agriculture

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Moma Ould Hamahoullah, précédemment Chargé de Mission au MDR.

Etablissements Publics

Société Nationale d’Aménagements Agricoles et des Travaux (SNAAT)

Directeur Général : Ahmed Salem Ould El Arbi, précédemment Cadre à la SNIM.

Ministère de l’Elevage

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Ahmed Salem Bouheddé, précédemment Secrétaire Général au Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.

Etablissements Publics :

Office National de la Recherche et du Développement de l’Elevage

Directeur : Mohamed Lemine Ould Hakki.

La Mauritanienne des Produits de l’Elevage

Directeur Général : Mouhyidine Ould Sidi Baba.

Ministère du Commerce de l’Industrie de l’Artisanat et du Tourisme

Secrétariat Général :

Secrétaire Générale : Maaïziza Mint Kerballi.

Ministère de l’Equipment et des Transports

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : El Mokhtar Ould El Yedali, précédemment cadre à l’Union Africaine.

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission

-Sara Mint Sidi Ali, précédemment DGA de la SNDE ;

-Moussa Guèye, précédemment Directeur Général de l’Office National des Services de l’Eau en Milieu Rural.

Etablissement s Publics :

Office National des Services de l’Eau en Milieu Rural.

Directeur Général : El Moudir Ould Bouna.

Société Nationale des Forages et Puits

Directeur Général : Ba Samba Hamadi, Précédemment DGA de la même Société.

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Ahmedou Ould Khteira, Professeur d’Enseignement Supérieur.

Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations, avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Mohamed Isselmou Soueidatt, précédemment Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille

Secrétariat Général :

Secrétaire Général :Sadvi Ould Sid’Ahmed, précédemment Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement et des Transports

Ministère de l’Environnement et de Développement Durable

Secrétariat Général :

Secrétaire Général : Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmedoua, précédemment Secrétaire Général du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations, avec le Parlement.