Colloque à l’occasion de la journée mondiale de la langue arabe

L’Institut d’enseignement de l’arabe aux locuteurs non arabes et de propagation des sciences islamiques a organisé, dimanche à Nouakchott, un colloque intitulé « La langue arabe pour ceux qui ne parlent pas arabe : expériences et défis » , à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la langue arabe.

Le directeur de l’Institut de la langue arabe, M. Ahmed Salem Ould Elemine Vall, a déclaré que l’institut travaille à l’élaboration d’une stratégie qui stimule la cohésion sociale dans un pays multiethnique et unifie ses composantes sur la base d’une éducation linguistique et juridique en vue de la renaissance du patrimoine social commun et renforcer la paix civile.

Il a ajouté que l’institut a concentré ses efforts sur l’enseignement de l’arabe aux locuteurs non arabes depuis sa création, cherchant à créer une société fraternelle, vivant en symbiose et dans laquelle les barrières de communication sauteraient.

Le directeur a expliqué que la célébration de la Journée internationale de la langue arabe sera une occasion pour intensifier les efforts des responsables de l’Institut afin de servir la langue du Saint Coran, de la diffuser et de restaurer son respect.

Il a souligné que le lien de la langue arabe avec le Saint Coran lui a fourni force et motif de survie grâce à son service au texte coranique, auquel toutes les sciences islamiques sont rattachées.

À son tour, le porte-parole des sortants de l’institut, M. Ahmed Haroune Makorka, a déclaré que l’institut a ouvert la voie aux étudiants non arabophones pour communiquer avec des arabophones, ce qui facilite leur accès aux Mahadras pour poursuivre leurs études, et surmonter les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Il a appelé l’Etat et les organisations caritatives à tendre la main à l’institut afin de poursuivre son effort de diffusion de la langue arabe, dont dépend la connaissance des sciences juridiques.

Les intervenants ont salué le rôle joué par l’institut dans la diffusion de la langue arabe et des sciences islamiques depuis sa création en 1994.

Le symposium a donné lieu à des conférences sur l’importance de la langue arabe et de son éloquence, notant qu’elle dérivait du Saint Coran, qui était révélé dans cette langue.

AMI