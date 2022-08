Clôture du « Rab’Africa Summer Festival » organisé par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Chiffres clés :

– 27 artistes

– 450.000 spectateurs durant le festival

– 100.000 spectateurs pour la soirée de clôture

Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et dans le cadre des célébrations de ‘Rabat Capitale Africaine de la Culture’, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a organisé la première édition du festival « Rab’Africa Summer Festival » du 5 au 14 Août 2022 à la corniche du Bouregreg. Cet évènement était en partenariat avec la Wilaya de Rabat, la Mairie de Rabat ainsi que le CGLU Afrique.

Le « Rab’Africa Summer Festival » est un programme d’animation et de divertissement qui combine entre spectacles de musique et activités culturelles et sportives, adaptées à la période estivale et avec la présence d’une variété d’artistes-interprètes. À part les concerts, le festival a connu des activités parallèles au niveau de la corniche du Bouregreg et de la grande piscine de Rabat.

La 1ère édition du festival a connu la participation d’artistes-interprètes tels que Mehdi Mozayine, Hatim Ammour, Hind Ennayra, Nouaaman Belayachi, Africa United, Zouhair Bahaoui, Mbokka Project, Jubantouja, Ribab Fusion, Ahmed Chaouki et Hajib.

Pour rappel, Rabat Capitale Africaine de la Culture est un évènement international culturel très riche qui dure une année avec la participation d’acteurs nationaux et internationaux.