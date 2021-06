Clôture des travaux du Comité Télécoms/TIC du G5 Sahel: Le Comité s’engage à offrir des services de télécommunication de qualité à un coût abordable dans l’espace du G5-Sahel.

La Présidente du Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP), Mme Bety Aichatou Habibou Oumani a présidé le vendredi 4 juin 2021 à Niamey, la clôture des travaux du Comité Télécoms/TIC du G5 Sahel.

A l’issue de trois jours d’intenses travaux, les participants se réjouissent des résultats obtenus au cours de cette session.

En procédant à la clôture des travaux, la présidente du CNARCEP a affirmé que c’est avec beaucoup de satisfaction qu’elle prend la parole pour exprimer toute sa gratitude suite aux résultats enregistrés. « C’était très fort ! C’étaient des moments d’échanges entre experts. C’est un moment qui nous a permis de revoir l’avancée de notre feuille de route. Nous avions pu évaluer, nous avions échangé afin de mutualiser les efforts. Nous avions eu l’occasion aussi de rencontrer les plus hautes autorités qui nous ont témoigné leurs disponibilités de nous accompagner dans l’atteinte des objectifs de notre feuille de route » a expliqué la présidente du CNARCEP.

Rappelons que ces travaux ont permis de passer en revue l’état de mise en œuvre de la Résolution portant suppression des frais d’itinérance dans les pays du G5 Sahel et d’actualiser la feuille de route.

Ainsi, des recommandations ont été formulées à savoir : prendre les dispositions pour l’implémentation du roaming classique dans tous les pays du G5 Sahel au plus tard en septembre 2021 ; prendre les dispositions nécessaires pour la suppression de la surtaxe sur les appels internationaux entrant au Niger au plus tard en décembre 2021 ; se conformer aux dispositions de la Résolution au plus tard en mars 2022 partager systématiquement toute difficulté relevée par les opérateurs notamment dans le cadre des conclusions des accords d’itinérance par le biais des points focaux membres du Comité ; organiser des réunions régulières entre les Points focaux du Comité pour le suivi ; rendre fonctionnel le Comité ad hoc de veille pour le suivi de la fraude au niveau du roaming ; Intégrer systématiquement les infrastructures de télécommunications dans la construction des projets de transports (notamment les routes et le chemin de fer) et d’interconnexions électrique du G5 Sahel ; Mettre au point un système d’informations numérique à l’échelle régionale (en commençant par la mise en place d’un portail d’informations sur le free roaming au niveau du Site internet du Secrétariat exécutif) pour le suivi des activités du G5 Sahel ; Mener une étude de faisabilité pour la mise en place d’un hub à l’échelle du G5 Sahel pour faciliter l’établissement des interconnexions entre les opérateurs de l’espace ;

Cette réunion du Comité s’est déroulée sous la supervision du Président du Comité, Monsieur Tontama Charles Millogo, Président ARCEP/Burkina Faso. La cérémonie de clôture de ces assises s’est déroulée en présence des Présidents des autorités de régulation des pays du G5 Sahel, de l’ensemble des membres du Comité, du Chef du Département infrastructures et du Directeur administratif et financier du G5 Sahel.

En marge des travaux, une délégation des participants (conduite par la Présidente de l’ARCEP/Niger et du Président du Comité) a eu l’insigne honneur d’être reçue par SEM le Premier ministre du Niger. Cela a donné l’occasion au Président du Comité de faire le point des travaux des experts et de porter le plaidoyer pour la suppression de la surtaxe au niveau du Niger. SEM le Premier ministre, qui a accordé une attention très particulière au plaidoyer, a félicité les membres du Comité ainsi que Secrétariat exécutif du G5 Sahel pour la qualité du travail abattu dans la mise en œuvre de la Résolution. Il a rassuré que des dispositions seront prises pour faciliter la mise en œuvre de la Résolution.

Notons que la prochaine réunion du Comité se tiendra à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie en décembre 2021, en présence des opérateurs des cinq pays.

Par Abdoul Aziz I. (Tamtam Info News)