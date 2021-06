Clôture des travaux des journées nationales sur le bilan du Projet Tome.

Les travaux des Journées nationales sur le bilan du projet Tome « Transparency of Mauritanian Education Budget » ont été clôturé , vendredi à Nouakchott.

Ces journées organisées par l’Ecodev en collaboration avec le ministère de l’Education en Mauritanie et la Banque mondiale entre dans le cadre du projet Tome »Transparency Of Mauritanian Education Budget financé par la Banque mondiale et exécuté par l’Ecodev.



l’objet principal du projet Tome est d’appuyer le système d’éducation scolaire en Mauritanie.

Plus précisément ce projet vise à soutenir les écoles primaires par des équipements et à élargir leurs budgets.

Des écoles primaires ont été bénéficié de cet projet et leurs expériences avec le projet Tome contrubront à enrichir le debat sur les vrais questions qui posent problèmes pour l’avenir du système éducatif en Mauritanie.

Le directeur de l’école primaire Fodi Diagili qui a bénéficiée d’un financement de 500000 ouguiya de ce projet a_t_il dit, dans son mot prononcé à cette occasion que son école est enclavée et se située dans une zone caractérisée par un manque d’eau et de d’électricité au quartier Terhil a pu avec ce petit financement accroître le taux de la réussite de ses élèves qui a été auparavant très bas.

Il a enfin salué les efforts du Projet Tome pour son appui de notre système éducatif.

À son tour M.D. Abdlahi Ould Wah, le coordinateur du Projet Tome sur la transparence du budget de l’éducation en Mauritanie dans son mot prononcé à la clôture de ses journées a déclaré que l’objet principal du projet TOME est d’améliorer la qualité d’éducation au niveau du primaire et la qualité des apprentissages des élèves, ajoutant que ces journées nationales consacrées au bilan du projet Tome ont permit de ressortir des recommandations principales qui consistent à généraliser les conseils de gestion scolaire sur l’ensemble du territoire national pour permettre l’émergence d’une école Républicaine de qualité qui permet généraliser l’enseignement fondamental pour tous les élèves mauritanienne à l’horizon de 2030, conformément à l’ODD 4 du développement durable.

Projet Tome 2021 06 25 Rapide info



Ahmedou limam