Clôture des ateliers techniques sur le secteur agricole dans l’arrondissement de Tiguint.

Les ateliers techniques organisés par le ministère de l’agriculture sur le secteur agricole ont pris fin samedi soir dans l’arrondissement de Tiguint (Wilaya du Trarza).

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould El Waghf, a insisté sur l’importance de ces ateliers qui lui ont permis, a-t-il dit, de s’informer sur tous les programmes exécutés au cours de l’année écoulée et sur les programmes d’avenir des établissements et projets relevant du département.

Il a ajouté que ces ateliers sont de nature à permettre la mise en place d’un plan permettant à toutes les institutions de prendre connaissance des programmes dont l’exécution est prévue au cours de l’année prochaine.

Il a en outre noté que ces ateliers ont permis de préciser les prérogatives et les missions confiées à certains projets et directions, de façon à situer les responsabilités, soulignant que parmi les résultats obtenus au cours de ces ateliers figure la participation de tous , et à tous les niveaux, pour la mise en place d’un plan qui permettra à tous les concernés de mener à bien les missions qui leur sont confiées dans le but de parvenir aux objectifs de développement auxquels il aspire.

Le ministre a noté que le plan, objet des ateliers techniques, a été marqué par le diagnostic de de toutes les filières agricoles et l’unification des efforts pour l’exécution de toute filière.

Il a souligné que cette année a été retenue pour la mise en place des plans d’avenir du département et l’évaluation des politiques, précisant que le document issu des ateliers techniques constituera la participation du ministère aux journées de concertation prévues prochainement sur le secteur agricole mauritanien.

Il a, par ailleurs, appelé les cadres du développement à faire preuve d’esprit d’équipe dans leur action et à comprendre que leur diversité est une source d’enrichissement de leur expérience.

Le ministre a en outre appelé à la mise en place d’une stratégie pour le développement de l’agriculture pluviale et sa pérennité, en faisant d’elle une agriculture économique, estimant que le département est tenu de la développer et appelant à la mise en place de mécanismes appropriés pour la maitrise de la gestion de l’eau.

Il a affirmé, s’agissant de la culture du blé, que l’Etat a pour orientation de soutenir ce produit et qu’il a déployé des efforts dans ce sens en mettant à la disposition de certaines personnes privées des terres à cet effet, et qu’il est par conséquent tenu à poursuivre ce processus après la correction des erreurs qui ont été constatées dans le but de parvenir aux résultats escomptés.

Il a estimé que la problématique des semences est un problème essentiel mais que le le département déploiera tous ses efforts pour développer ces semences , grâce à l’appui du centre des semences et la dynamisation des centres de formation.

Il est à noter que les ateliers techniques qui se sont déroulés en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem Ould El Arbi et des hauts responsables du département , avaient pour but d’associer les responsables du département, à tous les niveaux, pour la mise en place d’un plan pour le diagnostic de l’état du secteur définissant les contraintes et proposant les solutions pour le programme d’action du ministère pour l’année 2023.