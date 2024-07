Clôture de la 2eme session de l’année parlementaire 2023-2024

L’Assemblée nationale, en sa séance publique du mercredi 31 juillet 2024, sous

la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Bemba MEGUETT,

Président de l’Assemblée nationale, a clôturé la 2ème session de l’année

parlementaire 2023-2024, conformément à l’article 52 (nouveau) de la

Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l’Assemblée

nationale. Le gouvernement était représenté lors de cette séance de clôture par

plusieurs ministres.

Le Président de l’Assemblée nationale a, lors de cette séance publique, prononcé

une allocution dont voici la teneur :

Collègues députés

Mesdames, Messieurs

Nous clôturons aujourd’hui notre deuxième session ordinaire de l’année

parlementaire 2023-2024 dont la fin coïncide avec l’expiration d’un an de notre

mandat législatif.

Cette année a été marquée par la discussion et l’adoption de plusieurs dizaines

de textes qui embrassent divers aspects de la vie citoyenne et traitent de divers

domaines économiques, sociaux et culturels du pays. Ces textes ont ajouté de

nouvelles pierres à l’édifice de construction du pays et ont comblé de

nombreuses lacunes de notre arsenal juridique. Les différents groupes

parlementaires ont fait preuve, lors de l’étude de ces textes et de leur vote,

d’un haut niveau de responsabilité, de coopération et d’harmonie.

Les députés du peuple ont reçu, au cours de cette session, de nombreuse

éclairages sur l’action du gouvernement à travers les réponses que les

ministres ont apportées aux questions orales des députés concrétisant ainsi

notre rôle qui consiste à contrôler l’activité du pouvoir exécutif.

Parallèlement à cela, le Parlement a connu, cette année, une présence

diplomatique notable en soutien à la diplomatie traditionnelle de notre pays

dans la défense de nos positions nationales fermes sur les questions justes,

notamment la question palestinienne. Cette cause traverse aujourd’hui un

tournant dangereux dont la visée est d’en effacer les fondements par des

crimes systématiques de génocide, d’expansion des colonies et de tentatives de

déplacements forcés.

Je voudrais ici exprimer mon appréciation pour les positions officielles de notre

pays concernant l’agression sioniste en cours contre notre peuple en Palestine.

Ces positions, dans leur intégralité, traduisent la position populaire

consensuelle.

Afin de créer de meilleures conditions pour améliorer le travail parlementaire,

le règlement administratif de l’Assemblée nationale a été récemment révisé

afin de permettre à l’administration parlementaire de fournir des conseils

techniques aux députés et de répondre aux besoins administratifs croissants de

l’institution.

Pour compléter ces réformes, nous espérons engager prochainement une

révision du règlement intérieur, bénéficiant des observations enregistrées lors

de la mise en œuvre du texte actuel, et inspirés des meilleures pratiques

parlementaires d’autres pays, notamment les plus proches en termes de

culture, de géographie et de nature du système politique.

Mesdames et Messieurs

La première année de notre mandat a également coïncidé avec l’organisation

des dernières élections présidentielles. Ces élections se sont déroulées dans un

climat de compétition qui reflète le niveau de maturité atteint par notre

expérience démocratique, traduit l’enracinement de nos institutions et prouve

la conscience de notre peuple, la maturité de sa classe politique et son

éminence au sein de son environnement régional.

Il me semble opportun et digne à la fois de saluer la transparence et l’intégrité

qui ont caractérisé ces élections eu égard au fait que le Conseil constitutionnel

n’a enregistré aucun recours introduit par un candidat quel que soit le type de

recours ou son niveau ; ce qui renforce le témoignage de divers observateurs

locaux et internationaux qui ont salué les circonstances dans lesquelles s’est

déroulé ce processus dans ses différentes étapes. Cet état de fait explique les

approbations régionales et internationales ainsi que les félicitations qui ont été

adressées au président élu de la part de nombreux dirigeants du monde.

Je juge également nécessaire, à cette occasion, d’exprimer mes regrets face aux

événements violents survenus dans la ville de Kaédi entraînant la mort d’un

certain nombre de jeunes hommes subornés, et d’exprimer ma plus profonde

sympathie et mes sincères condoléances au nom de de l’Assemblée Nationale à

leurs familles et proches.

Messieurs les Ministres,

Collègues députés ;

Mesdames et Messieurs ;

Ces élections ont représenté une autre étape importante sur la voie de la

consolidation de notre système démocratique et du renforcement de nos

acquis institutionnels, que nous avons protégés et que nous protégeons à

travers la préservation de notre unité nationale et la priorité que nous

accordons à l’intérêt supérieur de la nation et au travers du renforcement de

notre cohésion sociale et le maintien de la sécurité et de la stabilité nécessaires

au développement et au bien-être.

Je profite de cette occasion pour exprimer en votre nom – collègues députés –

la disponibilité de notre auguste chambre à accompagner le pouvoir exécutif

dans la mise en œuvre des réformes majeures contenues dans le programme

de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-

Ghazwani , sur la base desquels le peuple l’a choisi lors de ces élections, en

particulier celles liées à la lutte contre la corruption, celles qui consistent à

privilégier les groupes les plus vulnérables de la société et les réformes tendant

à prioriser dans les programmes et politiques gouvernementaux l'éducation,

l’emploi et la participation des jeunes en matière de gestion.

Collègues députés

Si les vacances imposent un arrêt temporaire de votre travail parlementaire,

elles vous permettent – en revanche – de retourner dans vos circonscriptions et

d’investir le temps qui vous est imparti pour connaître les préoccupations et les

doléances de vos électeurs et de contribuer à leur trouver les solutions

appropriées.

Avant d’annoncer, avec la bénédiction d’Allah, la clôture de la deuxième

session ordinaire de l’année parlementaire 2023-2024 conformément à l’article

52 (nouveau) de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur

de l’Assemblée nationale, je souhaite à vous de joyeuses vacances

parlementaires, à nos concitoyens un bel hivernage, à nos élèves et étudiants

d’agréables vacances scolaires et à notre pays le progrès et la prospérité

continus.