Clôture à Nouakchott du Forum international des médias

Clôture du Forum international sur la régulation des médias et le processus électoral

Le Forum international sur la régulation des médias et le processus électoral, organisé par la Haute Autorité

de la Presse et de l`Audiovisuel (HAPA) en coopération avec le Réseau des instances

africaines de régulation de la communication (RIARC), s’est achevé mercredi soir au Palais

des Congrès de Nouakchott.

Le forum a abouti à l’approbation de la Déclaration de Nouakchott sur le contrôle

des médias et le processus électoral, qui vise à faire des processus électoraux un succès

et à assurer une couverture professionnelle complète, équitable et impartiale.

Dualité presse classique et nouveaux médias

Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, M. El Houcein Ould Medou

a affirmé que la déclaration de Nouakchott comprend une action visant à promouvoir le dialogue

entre les différents acteurs de la scène électorale et à assurer la liberté, la transparence et la neutralité des médias pendant les processus électoraux.

La révolution numérique a accéléré la concentration des médias dans de nombreux pays

se préparant aux élections de 2024, déclenchant un débat sur l’opportunité de nouvelles règles réglementaires visant à limiter une telle concentration. En fait, une telle concentration conduit à l’érosion de la crédibilité

de l’information et de l’équilibre économique.

La réglementation des médias est un ensemble de règles conçues pour protéger et réglementer la liberté

d’expression dans les médias.

Les règles prétendent protéger la liberté d’expression et le pluralisme des médias.